الأنبا ميخائيل يلتقي مجمع كهنة حلوان ويطلق المبادرات الرعوية الجديدة

التقى -مساء أمس، نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، بمجمع كهنة الإيبارشية في اجتماعه الشهري الدوري.

وواصل نيافته سلسلة دراسته وتأملاته في رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس (الإصحاح الرابع)؛ حيث سلط الضوء على أبعاد الخدمة الكهنوتية بوصف الكاهن خادماً للمسيح ووكيلاً لسرائره، متناولاً أيضاً ما يلي: -

- أمانة الوكالة التي يقدم عنها حساباً أمام الله "أَعْطِ حِسَابَ وَكَالَتِكَ" (لو١٦: ٢).

- خلي عينك علي المسيح.. فمدح الكاهن هو من تنفيذ وصية المسيح "وَلكِنَّ الَّذِي يَحْكُمُ فِيَّ هُوَ الرَّبُّ".

- هناك فرق ما بين مرشدين، ومعلمين، وآباء.. فما أحوج البشرية الي أب.

- هل أنت ككاهن تلمذت حد تقدر تقول عليه "ابْنِي الْحَبِيبُ وَالأَمِينُ فِي الرَّبِّ"؟ فلو انا أب سيكون لي ابناء.

- كما أكد أن ملكوت الله يتأسس بقوة وسلطان الروح القدس من خلال الافتقاد، والتعليم، والصلاة، والحديث المليء بالمحبة مع الشعب.

وعلى الصعيد الرعوي والإداري، شهد الاجتماع مناقشة عدة ملفات تنظيمية؛ حيث دعا نيافته الآباء الكهنة إلى حث الشعب على الالتحاق بمدرسَة "حلوان اللاهوتية" في دفعتها الجديدة المقرر انطلاقها سبتمبر المقبل، والمشاركة في دورة مبادرة "شبابنا بيقرأ".

وفي خطوة تنظيمية ورعوية مميزة، بدأ نيافته توزيع "استمارة أسرة جديدة"، والتي تهدف إلى تخصيص كاهن (أشبين) يتولى متابعة ورعاية كل أسرة حديثة الزواج وفقاً لنطاقها الجغرافي.