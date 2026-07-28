قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى رحيله.. حكاية طبيب الغلابة الذي وهب حياته لعلاج الفقراء
جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة على الحدود مع الأردن ويجري تحديد مصدر إطلاقها
ضربها في الشارع.. حبس شخص تعدى على زوجته بسلاح أبيض في الغربية
هل يمحو الاستغفار ذنوب الخلوات؟.. 4 شروط للتوبة المقبولة
محمد رمضان يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية: مبرووك لكل حبايبي الإفراج
فلسطين تلاحق داعمي الاحتلال.. إدراج شركات دولية جديدة على لائحة الحظر
الخلاف المالي أوقف الصفقة.. آخر كواليس مفاوضات بشكتاش لضم محمد صلاح
مستشار الأمن القومي العراقي: إيران وافقت على حصر السلاح بيد الدولة
دعاء اليوم 14 صفر.. رسول الله أوصى بـ8 كلمات تجمع لك الأرزاق كلها
شبورة صباحية واضطراب بالبحر الأحمر.. خريطة درجات الحرارة والطقس المتوقع اليوم
الداخلية توفر خطى تليفون لتلقى استفسارات المتقدمين لـ كلية الشرطة
31 قطعة ذهب و47 ألف جنيه.. الأحراز المضبوطة مع محامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضربها في الشارع.. حبس شخص تعدى على زوجته بسلاح أبيض في الغربية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة بالتعدى على سيدة بالضرب حال سيرها بأحد الشوارع بالغربية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب حال سيرها بأحد الشوارع بالغربية.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 /الجارى تبلغ لمركز شرطة قطور من إحدى المستشفيات باستقبالها (ربة منزل "مصابة بخدوش متفرقة" - مقيمة بدائرة المركز) وبسؤالها تضررت من زوجها (مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتها المنوه عنها لوجود خلافات زوجية بينهما.


أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته (الأداة المستخدمة فى التعدى) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة حبس عامل التعدى على سيدة بالضرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

إجازة المولد النبوي 2026 .. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي لايفات ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على تيك توك..وتحذر الطلاب

سعر الذهب اليوما

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

حالة الطقس غدا

موجة حارة جديدة غداً.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس لآخر يوليو

محمد صلاح

فرج عامر يصدم الجماهير بشأن مستقبل محمد صلاح

وزارة الداخلية

حركة تنقلات الشرطة 2026.. من هو مدير أمن الإسكندرية الجديد

شقق الايجار التمليكي

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

ترشيحاتنا

جوهر نبيل

أفضل وأنجح الشراكات.. وزير الرياضة يعلق على احتفالية رعاية الأهلي

حسين لبيب

مصطفى عبد الخالق: حسين لبيب نجح بنسبة 50%.. والزمالك كان يحتاج شخصية مرتضى

منتخب مصر للسيدات

محمد كمال: منتخب مصر للسيدات جاهز لتحدي أمم أفريقيا.. ونتعامل مع كل مباراة على حدة

بالصور

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

طريقة عمل سموثي البطيخ.. مشروب صيفي منعش في 5 دقائق

سموثي البطيخ
سموثي البطيخ
سموثي البطيخ

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

سامح يسري

سامح يسري : السوشيال ميديا قربتني من الناس .. والمسرح يحتاج دعماً حقيقيًا | فيديو

وفاء مكي

وفاء مكي لـ صدى البلد : فيلم "الأسير" يناقش قضية تخص الوطن العربي .. واستغرق تحضيره عامين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد