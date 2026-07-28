ضربها في الشارع.. حبس شخص تعدى على زوجته بسلاح أبيض في الغربية

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة بالتعدى على سيدة بالضرب حال سيرها بأحد الشوارع بالغربية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب حال سيرها بأحد الشوارع بالغربية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 /الجارى تبلغ لمركز شرطة قطور من إحدى المستشفيات باستقبالها (ربة منزل "مصابة بخدوش متفرقة" - مقيمة بدائرة المركز) وبسؤالها تضررت من زوجها (مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتها المنوه عنها لوجود خلافات زوجية بينهما.



أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته (الأداة المستخدمة فى التعدى) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.