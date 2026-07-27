القبض على المتهمين بإطلاق النار على عامل بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتهديد المواطنين بإستخدام سلاح نارى بقنا.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 يوليو الجارى تبلغ لمركز شرطة دشنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل “مصاب بطلق نارى”، مقيم بدائرة المركز، وبسؤاله قرر بتضرره من (عاملين – مقيمان بذات الدائرة) لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإطلاق أحدهما طلق نارى تجاهه مما أدى لحدوث إصابته.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين المشكو فى حقهما والمصاب وآخر (عاطل – مقيم بدائرة المركز) تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم.



وتم ضبطهم ، وبإرشادهم ضبطت الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة “3 بنادق آلية”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.