القبض على المتهمين بتهديد شخص بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص إثنين منهم يحملون سلاح أبيض بتهديد آخر أمام إحدى المقابر بالإسكندرية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو والقائم على تصويره (عامل بالمقابر المشار إليها ، 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالإسكندرية)، وضبط بحوزتهم (2 سلاح أبيض الظاهران بالمقطع ، هاتف محمول "وبفحصه تبين إحتوائه على مقطع الفيديو المشار إليه").

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتاريخ 24/الجارى وقرر أحدهم أنه بتاريخ 25/ أبريل المنقضى حدثت مُشاجرة بينه ووالده (عاطل – له معلومات جنائية) وجاريهما (عاطل ، وشقيقته – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية) لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب دون حدوث إصابات ، وبتاريخ 25 الجارى وبإستدعاء الأخير وبسؤاله أيد ما سبق وإتهم (الظاهرين بمقطع الفيديو) بتهديده بإلحاق الأذى به .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.