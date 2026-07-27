قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بعد تطبيق الزيادة الجديدة
خبير: الأرض دخلت مرحلة الخطر البيئي وحرائق الغابات تهدد مستقبل الكوكب
وفاة نجل شقيقة شيخ الأزهر عن عمر 60 عاما
بعد اعتراض مسيّرتين.. طائرة نتنياهو تقلع لواشنطن من قاعدة عسكرية في النقب
قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب.. تفاصيل
بن جفير يهاجم ترامب من جديد.. الرئيس الأمريكي رجل ساذج في التعامل مع ملف إيران
أمين عمر يقود طاقم تحكيم مباراة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني موقف مصر الداعم لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بتهديد شخص بسلاح أبيض بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص إثنين منهم يحملون سلاح أبيض بتهديد آخر أمام إحدى المقابر بالإسكندرية.


بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو والقائم على تصويره (عامل بالمقابر المشار إليها ، 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالإسكندرية)، وضبط بحوزتهم (2 سلاح أبيض الظاهران بالمقطع ، هاتف محمول "وبفحصه تبين إحتوائه على مقطع الفيديو المشار إليه").

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتاريخ 24/الجارى وقرر أحدهم أنه بتاريخ 25/ أبريل المنقضى حدثت مُشاجرة بينه ووالده (عاطل – له معلومات جنائية) وجاريهما (عاطل ، وشقيقته – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية) لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب دون حدوث إصابات ، وبتاريخ 25 الجارى وبإستدعاء الأخير وبسؤاله أيد ما سبق وإتهم (الظاهرين بمقطع الفيديو) بتهديده بإلحاق الأذى به .


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

عداد الكهرباء

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

رسائل وعبر الإمام الأكبر .. حديث نبوي ظهر خلف شيخ الأزهر يلفت أنظار العالم

احدى الفعاليات

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج "المساجد المحورية"بـ 3588 مسجدًا وتناقش الرؤية التربوية في صناعة الإنسان المتوازن

نائب السفير الفلسطيني

السفير ناجي الناجي: اجتماع شعراء من دول عدة حول فلسطين في الأزهر يؤكد حضور القضية في الوجدان الإنساني

بالصور

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

بالأبيض الملفت.. روجينا رفقة زوجها في الساحل الشمالي

روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد