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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تخريج الدفعة السابعة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

"جمبلاط" يشهد حفل تخرج الدفعة السابعة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي
"جمبلاط" يشهد حفل تخرج الدفعة السابعة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تمثل نموذجًا هامًا للربط بين التعليم والبحث العلمي والصناعة، حيث تسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الصناعة الحديثة.

جاء ذلك خلال كلمته بمراسم حفل تخرج الدفعة السابعة لطلاب الأكاديمية عن العام الدراسي (2025 / 2026)، بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، بحضور السفيرة نيرمين الظواهري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وعدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأُسر الخريجين.

تخرج عدد (116) مهندسًا ومهندسة

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن دفعة هذا العام شهدت تخرج عدد (116) مهندسًا ومهندسة، منهم (55) خريجًا من قسم الهندسة الميكانيكية، و(46) خريجًا من قسم الهندسة الكهربائية، إلى جانب عدد (15) خريجًا من قسم الهندسة الكيميائية.

مسيرة الأكاديمية وما تقدمه من منظومة تعليمية متطورة

وتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي استعرض مسيرة الأكاديمية وما تقدمه من منظومة تعليمية متطورة، حيث تمنح الأكاديمية درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة (الميكانيكية، الكيميائية، الكهربائية)، وتضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري على أعلى مستوى من الكفاءة، علاوة على معامل تخصصية متطورة مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية والتكنولوجية، فضلاً عن تدريب الطلاب عمليًا داخل شركات الإنتاج الحربي، ونظرًا لتميز العملية التعليمية بها حصلت الأكاديمية على الاعتماد المؤسسي، إلى جانب اعتماد برامجها الثلاثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتوجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بخالص التهنئة إلى الخريجين وأُسرهم التي كان أفرادها نِعم السند والداعم طوال سنوات دراستهم، كما تقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، لما بذلوه من جهود مخلصة في إعداد هذه الكوادر الهندسية المتميزة.

وأشار "جمبلاط" إلى أن هذا الحفل يعكس الحرص على تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب الارتقاء بمنظومة التعليم ودعم البحث العلمي والابتكار، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، والمساهمة بفاعلية في بناء مستقبل الوطن، وهو ما تعمل الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة على تحقيقه من خلال تقديم تعليم هندسي متميز يجمع بين التأهيل العلمي والتطبيق العملي بما يلبي احتياجات الصناعة وسوق العمل.

وشهد الحفل قيام وزير الدولة للإنتاج الحربي بتكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وتكريم أوائل الخريجين، وأفضل مشروعات التخرج لعام (2025 / 2026)، والطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مختلف الأنشطة والمجالات الثقافية والفنية والرياضية.

وتفقد الوزير معرض مشروعات تخرج طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، واستمع إلى شرح الطلاب حول أفكارهم البحثية وابتكاراتهم فى مختلف المجالات، كما ناقش "جمبلاط" كيفية الاستفادة العملية من هذه المشروعات البحثية وتحويلها إلى مخرجات صناعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشجعًا الخريجين على المساهمة بفاعلية في بناء مستقبل مصر من خلال الاستفادة مما اكتسبوه من معارف خلال سنوات دراستهم، ومواصلة التعلم لوضع حلول علمية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع بمختلف المجالات، إيمانًا بأن العلم هو أساس النهوض بالأمم.

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