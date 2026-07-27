سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت سلاف فواخرجي في جلسة التصوير التي خضعت لها، وهي ترتدي فستان من اللون الأحمر، وبمدينة ملاهي.

تكريم :

كرّم موقع صدى البلد النجمة السورية سلاف فواخرجي، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات، ولإسهاماتها الكبيرة في الدراما والسينما العربية على مدار سنوات طويلة، حيث نجحت في تقديم العديد من الأعمال التي تركت بصمة مميزة لدى الجمهور العربي.

وجاء التكريم في أجواء احتفالية، بحضور أسرة موقع صدى البلد، وسط ترحيب كبير بالنجمة سلاف فواخرجي، التي أعربت عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن التقدير الذي يأتي من المؤسسات الإعلامية يمثل قيمة كبيرة لأي فنان، ويمنحه دافعًا للاستمرار وتقديم الأفضل.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمجمل أعمال سلاف فواخرجي، التي استطاعت عبر مشوارها الفني أن تقدم شخصيات متنوعة ومختلفة، جمعت بين الدراما الاجتماعية والتاريخية والرومانسية، لتصبح واحدة من أبرز نجمات الدراما العربية، بفضل موهبتها وحضورها المميز.