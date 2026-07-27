بعد تعيينه مديرا فنيا.. 9 تحديات تواجه شوقي غريب بـ اتحاد الكرة

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تعيين شوقى غريب مديرا فنيا للاتحاد خلفا لـ علاء نبيل.

وسبق لـ شوقي غريب العمل مساعدا للمعلم حسن شحاتة فى تدريب منتخب مصر الوطني وشارك فى التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا أعوام 2006 و 2008 و 2010.

كما قاد شوقي غريب منتخب مصر الوطني إلى جانب توليه مهام تدريب عديد الأندية المحلية على غرار المقاولون العرب وسموحة والإسماعيلي والإنتاج الحربي وغزل المحلة.

ويمتلك شوقي غريب الخبرات الإدارية والفنية التى تؤهله لتولي منصب المدير الفني لـ اتحاد الكرة في قادم الأيام.

ويواجه شوقى غريب المدير الفني الجديد لـ اتحاد الكرة عديد التحديات خلال الفترة القادمة التى جاءت على النحو التالي:

1- وضع معايير لـ إختيار مدربي المنتخبات الوطنية

2- وضع استراتيجية للمنتخبات الوطنية بمختلف مسميتها

3- توفير دورات تدريبية لمدربي الدوري للحصول على الرخصة

4- التنسيق مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول

5- وضع خارطة طريق لمنتخبات الشباب والناشئين

6- تطوير قطاع الناشئين واكتشاف المواهب الشابة في المحافظات

7- وضع نظام تدريبي موحد لكل المنتخبات الوطنية

8- إيجاد حلول لـ الأزمات بين جدول المسابقات المحلية وارتباطات المنتخبات الوطنية.

9- ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية

4 ملفات على طاولة شوقى غريب

كان شوقي غريب أكد أنه سيتواصل مع علاء نبيل، المدير الفني السابق للاتحاد، للتعرف على الملفات التي تم إنجازها، وتلك التي لم تُستكمل، من أجل مواصلة العمل عليها واستكمال ما بدأه.

وعن باقي الملفات، أوضح غريب أنه سيولي اهتمامًا بملف الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، خاصة منتخب الناشئين بقيادة حسين عبد اللطيف، الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم في قطر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، نافيًا الاستقرار على اسم معين لتولي قيادته في الوقت الحالي.

واختتم غريب تصريحاته بالتأكيد أن ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية يعد من أبرز الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تألق هيثم حسن مع منتخب مصر مؤخرًا، مشيرًا إلى سعيه لتطبيق تجربة مشابهة لما قامت به منتخبات المغرب وتونس والجزائر.