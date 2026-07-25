قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص| آلية جديدة لتسعير الدواء .. ننشر التفاصيل الكاملة وموعد التطبيق
الجيش السوداني يوسع مكاسبه في كردفان.. السيطرة على أم سيالة تهدد معاقل الدعم السريع
وزير النقل: الأتوبيس الترددي السريع أهم مشروعات النقل الأخضر المستدام صديق البيئة
وزير الاستثمار: شراكة مع موانئ دبي العالمية لتعزيز نفاذ صادرات مصر إلى أسواق أفريقيا
شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيًّا .. ويؤكد: وطنكم يعقد عليكم الآمال للنهوض بمستقبل أمتكم
مستشفيات غزة: 3 شهداء و10 مصابين في غارات إسرائيلية على القطاع
رسميا.. اتحاد الكرة يعتمد مشاركة زد في كأس الكونفدرالية الإفريقية
منصف بقرار يقترب من الأهلي.. ودينامو زغرب يستبعده من مواجهة ثون
35 قتيلاً و30 مصابًا في تصادم مروع بين حافلتين بسوريا
اتحاد الكرة يعلن مشاركة الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال.. والأهلي وزد في الكونفدرالية
هجوم يستهدف قواعد أمريكية في أربيل شمال العراق
البابا تواضروس يختتم ملتقى "لوجوس جونيور" الأول ويوجه رسالة للأجيال الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة.. عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام وشوقي غريب مديرًا فنيًا

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
إسراء أشرف

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، القرارات الصادرة عن اجتماعه الذي عُقد اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

وجاءت أبرز القرارات على النحو التالي:

اعتماد مشاركة الزمالك وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الأهلي وزد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال موسم 2026-2027.

تشكيل لجنة تضم خالد الدرندلي، وطارق أبو العينين، وحمادة الشربيني، لوضع بنود تجديد عقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على أن تُعرض توصياتها على رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة.

تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام للموسم الرياضي 2026-2027، مع عرض التشكيل الكامل للجنة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.

تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للاتحاد المصري لكرة القدم.

الموافقة على مذكرة الأمين العام الخاصة بدعم الأندية الجماهيرية، وآلية توزيع نسب البث التلفزيوني، إلى جانب جوائز المسابقات للموسم الرياضي الجديد.

اعتماد اللائحة الجديدة للجهاز الطبي للفرق والمنتخبات، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من موسم 2026-2027.

اتحاد الكرة شوقي غريب المنتخب الأولمبي عصام عبد الفتاح قرارات اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شمس البارودي

اتركوني وربي.. شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين مش طرحة

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

الزمالك

من جوة المطبخ.. إيهاب الكومي يعلن حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية

ترشيحاتنا

كوبرا فورمنتور VZ

طرح الفئة VZ من سيارة كوبرا فورمينتور الجديدة

سيارات بورش الكهربائية

بورش تسرح 6 آلاف موظف خشية الإفلاس

كيا سبورتاج

كيا تطرح الجيل الجديد من سيارتها الأكثر مبيعًا بتصميم أكثر شراسة

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد