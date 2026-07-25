اتحاد الكرة.. عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام وشوقي غريب مديرًا فنيًا

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، القرارات الصادرة عن اجتماعه الذي عُقد اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

وجاءت أبرز القرارات على النحو التالي:

اعتماد مشاركة الزمالك وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الأهلي وزد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال موسم 2026-2027.

تشكيل لجنة تضم خالد الدرندلي، وطارق أبو العينين، وحمادة الشربيني، لوضع بنود تجديد عقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على أن تُعرض توصياتها على رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة.

تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام للموسم الرياضي 2026-2027، مع عرض التشكيل الكامل للجنة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.

تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للاتحاد المصري لكرة القدم.

الموافقة على مذكرة الأمين العام الخاصة بدعم الأندية الجماهيرية، وآلية توزيع نسب البث التلفزيوني، إلى جانب جوائز المسابقات للموسم الرياضي الجديد.

اعتماد اللائحة الجديدة للجهاز الطبي للفرق والمنتخبات، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من موسم 2026-2027.