الأهالى منعوه.. ضبط متهم بمحاولة التعدى على سيدة بسبب خلاف على أولوية المرور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعدى على قائدة سيارة وبرفقتها طفلتها وتهديدها بزعم كونه ذو صفة بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 / الجارى تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بالتعدى عليها بالسب ومحاولة التعدى عليها بالضرب وتهديدها بزعم كونه ذو صفة وقيام الأهالى بمنعه وذلك حال قيادتها سيارتها الملاكى بأحد الشوارع بدائرة القسم لخلاف بينهما حول أولوية المرور.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (شريك بإحدى شركات المقاولات – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم التحفظ على السيارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية.





