نتيجة الثانوية العامة 2026| التعليم تنفي تسريبها وتحذر من "منشورات النصب"

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. أعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضيحا عاجلا لحسم الجدل المثار بشأنها على فيس بوك ، بعد تداول صور تزعم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 لبعض الطلاب

حيث قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم عبر حسابه على فيس بوك : نعيد التأكيد مرة أخرى للتوعي ، كل ما يتم تداوله من منشورات تزعم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 أو القدرة على تعديلها في الكنترولات قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، ما هي إلا محاولات احتيال وتربح غير مشروع أو محاولات لتحقيق مشاهدات بهدف التربح…نرجو عدم الانسياق خلفها

وكانت قد انتشرت على فيس بوك منشورات تزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf واكسيل قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم .

ونشرت العديد من الجروبات والصفحات على فيس بوك رسائل مثل : انتظروا ملف pdf لنتيجة الثانوية العامة كاملة 2026 عل الصفحة قبل الاعلان

كما نشرت صفحة تحمل اسم محمد جمعة صورة غير رسمية لقائمة درجات قال انها أول بشاير نتيجة الثانوية العامة

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf .. اعرف الحقيقة

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : إن كل ما ينشر على فيس بوك عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، هو مجرد محاولات لإثارة الجدل بين الطلاب واستغلال قلقهم من النتيجة للنصب عليهم وجمع الأموال مقابل أكذوبة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : نتيجة الثانوية العامة 2026 مؤمنة تأمينا مشددا ، كما أنها لم يتم تجميعها في شكلها النهائي حتى الآن ، ونؤكد أنه من رابع المستحيلات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم

وشدد المصدر على عدم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 لأي طالب في مصر قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، مؤكدا على أن هناك تعليمات بالحفاظ على سرية النتيجة حتى اعتمادها وخروجها لجميع الطلاب في وقت واحد بمساواة وعدالة .

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 ، علم موقع صدى البلد من مصادره ، أنه من المرجح أن يعتمدها رسميا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قبل انتهاء الأسبوع الجاري ، والذي يعد آخر أسبوع في شهر يوليو

حيث تخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الأسبوع الجاري ، إلا أنها لم تعلن ذلك في بيان رسمي حتى الآن ، انتظارا لإنتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمراجعة النهائية للتصحيح ورصد الدرجات وإعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 في الكنترولات .