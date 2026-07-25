وزير الخارجية السوري: عودة 3.5 مليون مواطن ونتعاون مع منظمة الأسلحة الكيميائية

قال أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنه قد عاد أكثر من 3.5 مليون سوري مؤخرا إلى البلاد في ظل الحكومة الجديدة.

وأضاف أسعد الشيباني: بحثنا تطوير العمل مع الأمم المتحدة ، ومنفتحون للتعاون مع المؤسسات الدولية، كما نتعاون بشكل شفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأردف وزير خارجية سوريا: نعمل على تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد ونركز جهودنا لتأمين حدودنا المشتركة.



وسبق ذلك، أن استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، اليوم السبت، ‌‏الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والوفد ‏المرافق له، ‏بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد ‏الشيباني، وعدد ‏من المسؤولين المعنيين‎.‎

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات ‏الإنسانية والتنموية، ‏إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر ‏وإعادة الإعمار، والتأكيد على ‏احترام سيادة سوريا ‏ووحدتها وسلامة أراضيها‎.‎

وتعد هذه الزيارة الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ زيارة الأمين العام السابق بان كي مون عام 2009.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، إن الأخير سيشدّد خلال الزيارة، على أن "الفرصة المتاحة راهناً لا تقتصر على التعافي من النزاع فحسب، بل تشمل كذلك إرساء دعائم لمستقبل سوريا، يتسمّ بمزيد من الاستقرار والشمول والازدهار لجميع السوريين".