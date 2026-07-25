استقالة وزير التعليم الهندي بسبب احتجاجات حزب الصراصير

أعلن وزير التعليم الهندي، دارمندرا برادان، استقالته عقب احتجاجات حزب الصراصير ضد حكومة ناريندرا مودي.

اندلعت هذه الاحتجاجات بعد إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن إنشاء محاكم لتسريع محاكمة المسئولين عن تسريب أوراق امتحانات القبول في كليات الطب، وهو تسريب أثار غضباً واسعاً وأدى إلى انتحار ما لا يقل عن 12 طالباً.

وأمس، الجمعة، قال متحدث باسم حزب الصراصير الهندي إن قادة الحركة سيلتقون بالحكومة الهندية لمحاولة حل الخلاف حول تسريب أوراق الامتحانات الوطنية، مع استمرار الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وأُعلن عن هذا القرار بعد ساعات من إنهاء الناشط سونام وانغتشوك إضرابه عن الطعام الذي استمر 26 يومًا، ما أثار الآمال في إمكانية التوصل إلى انفراجة في الأزمة التي احتشد فيها عشرات الآلاف من الشباب الغاضبين في العاصمة دلهي للمطالبة باستقالة وزير التعليم على خلفية الفضيحة، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وتمثل هذه الاحتجاجات أكبر تحدٍّ شبابي يواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ توليه السلطة عام 2014.

ورددت أحزاب المعارضة مطالب الحركة وعطلت الدورة البرلمانية الصيفية التي بدأت هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم حزب "كوكروس جانتا" (CJP)، سوراف داس، للصحفيين ليلة أمس، إن المحادثات بين وزراء الحكومة وقادة الحزب ستُعقد في مكان محايد.