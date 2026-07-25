جديد فى الأهلي.. المصري البورسعيدي يطلب ضم ثلاثي سوبر

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في ملف انتقالات النادي الأهلي، بعدما تلقى مسئولو القلعة الحمراء عرضًا رسميًا من النادي المصري البورسعيدي للتعاقد مع ثلاثة من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الأهلي جهودها لتسويق الثنائي أشرف داري ورضا سليم، ضمن خطة إعادة هيكلة قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشفت مصادر أن إدارة المصري البورسعيدي تقدمت بطلب رسمي لضم الثلاثي محمد شكري، وعمر الساعي، ومصطفى العش، سواء على سبيل الإعارة لمدة موسم أو من خلال شراء عقودهم بشكل نهائي، وذلك وفقًا لما ستسفر عنه المفاوضات بين الناديين خلال الأيام المقبلة.

ويأتي اهتمام المصري بضم الثلاثي في ظل رغبة الجهاز الفني للفريق البورسعيدي في تدعيم أكثر من مركز بعناصر تمتلك الخبرات والإمكانات الفنية، خاصة أن اللاعبين الثلاثة شاركوا مع الأهلي في فترات متفاوتة، ويحظون بمتابعة من إدارة النادي البورسعيدي منذ فترة.

في المقابل، تدرس إدارة الأهلي العرض المقدم، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة في حسم قائمة اللاعبين المستمرين مع الفريق، واللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بما يتوافق مع احتياجات الفريق الفنية خلال المرحلة المقبلة.