غربلة.. أبرز الراحلين عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية

حالة من الغربلة يشهدها فريق النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث توجد بعض الاعارات والانتقالات المحسومة خلال فترة الانتقالات الصيفية .
ويقدم موقع صدى البلد قائمة الراحلين عن الأهلي:
- محمد شكري إلى المصري
-مصطفى العش إلى المصري
-حمزة علاء إلى نادي القناة
-معتز محمد إلى حرس الحدود
-أحمد عابدين إلى وادي دجلة
-محمد علي بن رمضان إلى نادي الشمال القطري
بينما فسخ الأهلي التعاقد مع :
-محمد الضاوي "كريستو" فسخ التعاقد بالتراضي
ومن اللاعبين الذين تقرر رحيلهم ولم تتحدد وجهتهم بعد:
محمد شريف
محمد مجدي أفشة
عمر كمال عبد الواحد
أحمد عيد
سمير محمد