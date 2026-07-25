غربلة.. أبرز الراحلين عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية

حالة من الغربلة يشهدها فريق النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث توجد بعض الاعارات والانتقالات المحسومة خلال فترة الانتقالات الصيفية .

ويقدم موقع صدى البلد قائمة الراحلين عن الأهلي:

- محمد شكري إلى المصري

-مصطفى العش إلى المصري

-حمزة علاء إلى نادي القناة

-معتز محمد إلى حرس الحدود

-أحمد عابدين إلى وادي دجلة

‏ -محمد علي بن رمضان إلى نادي الشمال القطري

بينما فسخ الأهلي التعاقد مع :

-محمد الضاوي "كريستو" فسخ التعاقد بالتراضي

ومن اللاعبين الذين تقرر رحيلهم ولم تتحدد وجهتهم بعد:

محمد شريف

محمد مجدي أفشة

عمر كمال عبد الواحد

أحمد عيد

سمير محمد