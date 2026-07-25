وزير الخارجية يوقع اتفاقا يسمح بنفاذ فوري لـ5 سلع مصرية إلى سوق الفلبين

وقع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٤ يوليو، اتفاقًا يسمح بالنفاذ الفوري لخمس سلع زراعية مصرية إلى السوق الفلبينية، وهي العنب والبصل والثوم والطماطم والجزر.

وجاء توقيع الاتفاق على هامش انعقاد الجولة العاشرة لآلية المشاورات السياسية بين مصر والفلبين، والتي عُقدت لأول مرة على مستوى وزيري خارجية البلدين منذ تدشين الآلية، حيث ترأس الجانب الفلبيني السيدة ماريا تيريزا لازارو، وزيرة خارجية جمهورية الفلبين.

أكد الوزيران أن توقيع الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويعكس بداية مرحلة جديدة من الشراكة في مجال الأمن الغذائي، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة البينية وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.

كما أشار إلى التنسيق الجاري بين الجهات المعنية في البلدين لاستكمال الإجراءات الخاصة بالنفاذ المرتقب لصادرات البطاطس المصرية إلى السوق الفلبينية، وذلك بالتعاون مع السفارة المصرية في مانيلا.

وأكد كذلك استمرار الجهود لدفع صادرات الأسمدة المصرية، وتسهيل تسجيل الدواء المصري والمكملات الغذائية، إلى جانب تعزيز صادرات الأقمشة والمنسوجات القطنية، بما يعكس حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.