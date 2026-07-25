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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي رئيس الفلبين ويؤكدان الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع

وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية الفلبين
وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية الفلبين
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الجمعة ٢٤ يوليو، بـ الرئيس فرديناند ماركوس الابن، رئيس جمهورية الفلبين، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان). 

نقل الوزير عبد العاطي تحيات  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى  الرئيس فرديناند ماركوس الابن، مؤكدًا الاعتزاز بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور، والحرص على البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، لا سيما مع الاحتفال هذا العام بمرور ثمانين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والفلبين. كما أكد الاهتمام بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع مجتمعَي الأعمال على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين.

ومن جانبه، طلب  الرئيس فرديناند ماركوس الابن نقل تحياته وتقديره إلى   الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والفلبين، وحرصه على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وجهودها في احتواء الأزمات الإقليمية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الرئيس فرديناند ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين مانيلا

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