ترامب : تشاك شومر أصبح "فلسطينيا".. وسأهديه زيا لاستقبال نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، "أصبح فلسطينيًا"، وذلك خلال كلمته في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض يوم السبت.

وأضاف ترامب: "كان هذا الرجل مؤيدًا لإسرائيل بنسبة 100%، لكنه الآن فلسطيني عظيم وفخور"، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح: "سأرسل له غدًا زيًا فلسطينيًا أنيقًا ليتمكن من استقبال بنيامين نتنياهو عندما يزور المدينة الأسبوع المقبل".

وأعلن الرئيس ترامب يوم الجمعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

أعلن مكتب نتنياهو في وقت سابق أنه سيسافر إلى واشنطن يوم الاثنين، وسيلتقي ترامب يوم الثلاثاء.

وأضاف المكتب أن نتنياهو سيحضر أيضاً جنازة السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي جراهام.

سيأتي اجتماع ترامب-نتنياهو في الوقت الذي تكمل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران خمسة أشهر.