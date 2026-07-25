ترامب: نجري محادثات مع طهران وندرس أيضا خيارات للتصعيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات مع طهران وفي الوقت نفسه تدرس خيارات لتصعيد العمليات العسكرية ضدها، مشيراً إلى أن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم لم يتحملوا القدر الكافي من الضغط.

وشدد الرئيس ترامب - خلال كلمته في المكتب البيضاوي مساء اليوم /الجمعة/ - على ضروة عدم السماح لإيران الحصول على السلاح النووي وفي حال إصراهم على ذلك سنستمر في قصفهم، معتبرا أن طهران لم تتلق ما يكفي من " الألم " بعد للوصول إلى اتفاق حقيق وشامل. وفق وكالة أنباء "اسوشيتدبرس" الأمريكية.

وأشار إلى أنه الولايات المتحدة مازالت تتحدث مع إيران في الراهن وسنري ما ستسفر عنه المحادثات، معلنا أن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق ونحن مستعدون لتصعيد الأمر معهم، ولكن هم يبدون أكثر جديدة مقارنة بالايام الماضية.

من ناحية اخري، اعتبر الرئيس ترامب أن فنزويلا غير مستعدة للانتخابات، مشيراً إلى أن الأولوية هي إصلاح الدولة وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي قبل التفكير في أي اقتراع.