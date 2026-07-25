انخفاض الحرارة يصل لـ4 درجات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وحتى نهاية الأسبوع

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب انحاء البلاد وحار على مناطق من السواحل الشمالية فيما يكون مائلا للحرارة رطبا ليلا على معظم الانحاء.

وكشفت الهيئة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غد الأحد 26 يوليو وحتى، يوم الخميس، 30 يوليو 2026، موضحة أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا طفيفًا يتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة وأيضا على شمال الصعيد.

ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس

وأكدت رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس المتوقعة في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية.. مؤكدة أن الطقس سيكون حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد فيما سيكون مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل.

وأفادت شاكر بأن الشبورة المائية ستتكون خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما ستنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الأحد ستكون كالآتي: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 فيما ستسجل الاثنين/ 35 درجة والمحسوسة 38 درجة، والثلاثاء/ 36 والمحسوسة 38، والأربعاء/ 37 والمحسوسة 39، والخميس/ 37 والمحسوسة 39.

أما درجات الحرارة المسجلة على السواحل الشمالية خلال الفترة المذكورة فهي كالآتي: الأحد/ العظمى 29 والمحسوسة 32، و/الاثنين/ العظمى 30 والمحسوسة 33 ، والثلاثاء/ العظمى 31 والمحسوسة 34، والأربعاء/ العظمى 32 والمحسوسة 35، والخميس/ العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على شمال الصعيد فهي كالآتي: الأحد/ العظمى 36 والمحسوسة 38، والاثنين/ العظمى 37 والمحسوسة 39، والثلاثاء/ العظمى 37 والمحسوسة 39، والأربعاء/ العظمى 38 والمحسوسة 40، والخميس/ العظمى 39 والمحسوسة 41.

أما درجات المتوقعة على جنوب الصعيد فهي كالآتي: الأحد/ 44 والمحسوسة 45، والاثنين/ 43 والمحسوسة 44، والثلاثاء/ 42 والمحسوسة 43، والأربعاء/ 42 والمحسوسة 43، والخميس/ 43 والمحسوسة 44.