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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أصعب أيام موجة الحر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا السبت

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات غدا السبت الموافق 25 يوليو 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية الغربية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا.

ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس

وأوضحت الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، لتتجاوز درجات الحرارة المحسوسة القيم المسجلة فعليًا، حيث تسجل القاهرة الكبرى 39 درجة للعظمى، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 41 درجة، فيما تسجل شمال الصعيد 41 درجة للعظمى ومحسوسة 43 درجة، وترتفع جنوب الصعيد إلى 43 درجة للعظمى و44 درجة محسوسة، وهى الأعلى على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق بشمال البلاد، تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

كما توقعت الأقمار الصناعية نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بما يسهم فى تلطيف الأجواء ليلًا، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة فى بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

وأعلنت الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة على بعض شواطئ البحر المتوسط، خاصة السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد ودمياط والعريش، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والالتزام بتعليمات السلامة، خاصة على الطرق السريعة والشواطئ.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات شديد الحرارة الأرصاد الجوية

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