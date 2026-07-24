محافظ نابلس : دماء الفلسطينيين ليست دعاية انتخابية لنتنياهو

رفض محافظ نابلس غسان دغلس توظيف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية، مؤكداً أن دماء الفلسطينيين ليست أداة لتحقيق مكاسب انتخابية.

وأضاف دغلس، خلال تصريحات مع الإعلامية رغدة منير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الشعب الفلسطيني يريد الحرية والاستقلال وإقامة دولته، مشيراً إلى أن استمرار انسداد الأفق السياسي يدفع الفلسطينيين إلى مزيد من التمسك بالصمود والبقاء على أرضهم.

وأكد محافظ نابلس أن الفلسطينيين يرحبون بكل من يقف إلى جانبهم، موجهاً الشكر إلى مصر والدول الداعمة للقضية الفلسطينية، ومطالباً بمزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني.