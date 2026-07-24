بطاقة الرقم القومي لطلاب الثانوية العامة 2026.. شروط استخراجها وضرورتها لتسجيل الرغبات

مع انطلاق ماراثون تنسيق الثانوية العامة؛ تتزايد الحاجة الملحة لدى الطلاب وأولياء الأمور لاستخراج بطاقة الرقم القومي كشرط أساسي لتوثيق الحسابات وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويضمن هذا الإجراء الرسمي للطلاب سهولة الدخول على البوابة الحكومية، وتفادي أي أخطاء إدارية قد تعرقل خطوات التقديم بالكليات والمعاهد المصرية المختلفة بكفاءة تامة.

تيسيرات جديدة من الداخلية للمواطنين

يهتم الكثير من الأشخاص في معرفة طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب السجل المدني.

وفي ضوء ذلك أتاحت وزارة الداخلية تيسيرات جديدة للمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين داخل مكاتب السجل المدني.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

يمكن للمواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل عبر منصة مصر الرقمية من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

- اختيار خدمات الأحوال المدنية.

- تحديد الخدمة المطلوبة، مثل تجديد البطاقة أو استخراج بدل تالف.

- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حال عدم امتلاك حساب.

- إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

- سداد الرسوم المقررة إلكترونيا وإرسال الطلب لاستكمال إجراءات الإصدار.

استخراج بطاقة الرقم القومي موقع الداخلية

1ـ الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بالضغط هــــنـــــا.

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

3- اختر أيقونة الأحوال المدنية.

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي.

5- ادخل البيانات المطلوبة.

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة.

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا- غير شاملة التوصيل والضريبة- من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

يشترط تقديم عدد من المستندات عند استخراج أو تجديد البطاقة، وتشمل:

- لأول مرة: صورة شهادة الميلاد المميكنة.

. حضور الأب أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى للتحقق.

. صورة من شهادة الميلاد المميكنة عند استخراج البطاقة لأول مرة.

ـ للتجديد أو التغيير: أصل البطاقة القديمة المنتهية، ومستندات إثبات محل الإقامة أو المهنة أو الحالة الاجتماعية في حال حدوث أي تغيير.

. مستند يثبت المهنة، عند الحاجة.

ـ قيد السجل: في حال مرور أكثر من 7 سنوات على إصدار البطاقة السابقة، يلزم التقديم الورقي المباشر لتحديث البيانات والبصمة البيومترية.

. مستند يثبت محل الإقامة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2026

حددت الجهات المختصة عددا من الضوابط للحصول على البطاقة، من أبرزها:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 15 عاما.

- أن يكون المواطن مسجلاً ومقيداً بالفعل في قاعدة بيانات السجل المدني.

ـ يشترط أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة بنفسه عند التقديم الإلكتروني أو لتحديث البيانات.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2026

الفئة الفورية: يتم تسليم البطاقة فورًا بعد تقديم الطلب، ويبلغ سعر الاستمارة 800 جنيه.

فئة VIP: تُستخرج البطاقة خلال ساعتين فقط، ويبلغ سعر الاستمارة 515 جنيهًا.

الفئة الخاصة: يتم تسليم البطاقة خلال 24 ساعة، ويبلغ سعر الاستمارة 175 جنيهًا.

الفئة العاجلة: يتم استلام البطاقة خلال 3 أيام، ويبلغ سعر الاستمارة 125 جنيهًا.

الفئة العادية: تستغرق نحو 15 يومًا لاستخراج البطاقة، ويبلغ سعر الاستمارة 50 جنيهًا.