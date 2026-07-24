قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامٍ بالنقض يحذر: إعادة نشر فيديو غير موثق يضعك تحت طائلة القانون
أحمد سمير : الذهب لا يتحرك بالصدفة .. وهذه 4 عوامل تحسم ارتفاعه وانخفاضه | خاص
أسوشيتد برس : إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من منصبه
رئيس وزراء فرنسا يدعو لاجتماع طارئ لبحث أزمة حرائق الغابات
حظر السباحة في جمصة بعد ارتفاع كبير في الأمواج
نرمين ماهر تقلق جمهورها بعد ظهورها على كرسي متحرك
ميار شريف تصعد إلى نصف نهائى بطولة بيتباندا هامبورج المفتوحة للتنس
بمثل إني أُمّ.. نجلاء بدر: كان نفسي أخلف ويبقى عندي أطفال
تحليق مسيّرات إسرائيلية فوق بيروت وتفجيرات في بلدات جنوبية وقنبلة صوتية على المنصوري
نيويورك تايمز: ترامب بحث مع كبار مستشاريه إمكانية تكثيف الهجمات على إيران
روسيا تطور نظاما جديدا للكشف المبكر عن ضمور العضلات
الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بطاقة الرقم القومي لطلاب الثانوية العامة 2026.. شروط استخراجها وضرورتها لتسجيل الرغبات

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي
خالد يوسف

مع انطلاق ماراثون تنسيق الثانوية العامة؛ تتزايد الحاجة الملحة لدى الطلاب وأولياء الأمور لاستخراج بطاقة الرقم القومي كشرط أساسي لتوثيق الحسابات وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويضمن هذا الإجراء الرسمي للطلاب سهولة الدخول على البوابة الحكومية، وتفادي أي أخطاء إدارية قد تعرقل خطوات التقديم بالكليات والمعاهد المصرية المختلفة بكفاءة تامة.

تيسيرات جديدة من الداخلية للمواطنين

يهتم الكثير من الأشخاص في معرفة طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب السجل المدني.

وفي ضوء ذلك أتاحت وزارة الداخلية تيسيرات جديدة للمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين داخل مكاتب السجل المدني.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

يمكن للمواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل عبر منصة مصر الرقمية من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

- اختيار خدمات الأحوال المدنية.

- تحديد الخدمة المطلوبة، مثل تجديد البطاقة أو استخراج بدل تالف.

- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حال عدم امتلاك حساب.

- إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

- سداد الرسوم المقررة إلكترونيا وإرسال الطلب لاستكمال إجراءات الإصدار.

استخراج بطاقة الرقم القومي موقع الداخلية

1ـ الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بالضغط هــــنـــــا.

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

3- اختر أيقونة الأحوال المدنية.

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي.

5- ادخل البيانات المطلوبة.

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة.

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا- غير شاملة التوصيل والضريبة- من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

يشترط تقديم عدد من المستندات عند استخراج أو تجديد البطاقة، وتشمل:

- لأول مرة: صورة شهادة الميلاد المميكنة.

. حضور الأب أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى للتحقق. 

. صورة من شهادة الميلاد المميكنة عند استخراج البطاقة لأول مرة.

ـ للتجديد أو التغيير: أصل البطاقة القديمة المنتهية، ومستندات إثبات محل الإقامة أو المهنة أو الحالة الاجتماعية في حال حدوث أي تغيير.

. مستند يثبت المهنة، عند الحاجة.

ـ قيد السجل: في حال مرور أكثر من 7 سنوات على إصدار البطاقة السابقة، يلزم التقديم الورقي المباشر لتحديث البيانات والبصمة البيومترية.

. مستند يثبت محل الإقامة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2026

حددت الجهات المختصة عددا من الضوابط للحصول على البطاقة، من أبرزها:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 15 عاما.

- أن يكون المواطن مسجلاً ومقيداً بالفعل في قاعدة بيانات السجل المدني.

ـ يشترط أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة بنفسه عند التقديم الإلكتروني أو لتحديث البيانات.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2026

الفئة الفورية: يتم تسليم البطاقة فورًا بعد تقديم الطلب، ويبلغ سعر الاستمارة 800 جنيه.

فئة VIP: تُستخرج البطاقة خلال ساعتين فقط، ويبلغ سعر الاستمارة 515 جنيهًا.

الفئة الخاصة: يتم تسليم البطاقة خلال 24 ساعة، ويبلغ سعر الاستمارة 175 جنيهًا.

الفئة العاجلة: يتم استلام البطاقة خلال 3 أيام، ويبلغ سعر الاستمارة 125 جنيهًا.

الفئة العادية: تستغرق نحو 15 يومًا لاستخراج البطاقة، ويبلغ سعر الاستمارة 50 جنيهًا.

طلاب الثانوية العامة 2026 تسجيل الرغبات ماراثون تنسيق الثانوية العامة البوابة الحكومية مكاتب السجل المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

إيريني يسري

إيريني يسري ملكة جمال مصر ترفض تسليم التاج للملكة الجديدة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

السكة الحديد

«السكة الحديد» تعلن عن 6 وظائف قيادية جديدة.. تفاصيل وشروط

صرف معاش تكافل وكرامة

قبض أغسطس اقترب.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

بالصور

لوك كاجوال.. سارة سلامة تستعرض جمالها | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد