ثورة الرقمنة.. دليل الخطوات الذكية لاستخراج وثائق الأحوال المدنية من الماكينات الذكية

​في عصر تسارعت فيه خطى الحياة، أصبحت كتابة "طوابير زمان" جزءاً من الماضي، فلم يعد استخراج شهادة ميلاد أو وثيقة زواج يتطلب حجز يوم كامل من الإجازة، أو الوقوف لساعات أمام شبابيك السجلات المدنية، بفضل خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي، حيث انتشرت في قطاع عريض من المولات التجارية، المطارات، ومقار الأحوال المدنية الحديثة، ماكينات السجل المدني الذكي (إلكترونياً بالكامل).

ما هي الوثائق التي يمكنك استخراجها فوراً؟

​قبل أن تتوجه إلى الماكينة، من المفيد أن تعرف أن هذه الخدمة الفورية تغطي أهم الوثائق الحيوية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وتشمل:

​شهادة الميلاد المميكنة (لك ولأقارب الدرجة الأولى).



​شهادة الوفاة.

​وثيقة الزواج.

​وثيقة الطلاق.

​تنويه هام: تشترط الماكينات الذكية أن تكون الوثيقة المراد استخراجها قد استُخرجت "كمبيوتر" لمرة واحدة على الأقل سابقاً في نظام الأحوال المدنية، حتى تكون البيانات مسجلة ومحدثة على السيرفر الرئيسي.

دليل الخطوات الذكية خطوة بخطوة

​التعامل مع الماكينة الذكية يشبه إلى حد كبير استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وهي مصممة بواجهة مستخدم بسيطة للغاية باللغتين العربية والإنجليزية. اتبع الخطوات التالية:



​1. مرحلة التعرف والتحقق من الهوية

-​اضغط على الشاشة: ابدأ بلمس الشاشة الرئيسية واختيار "خدمات الأحوال المدنية".

-​إدخال الرقم القومي: سيطلب منك الجهاز إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقماً بدقة.

-​تأكيد الهوية البيومترية: تطلب الماكينة مطابقة بصمة الإصبع أو نظام التعرف على الوجه (عبر الكاميرا المدمجة) للتحقق من أن مستخدم الماكينة هو صاحب البطاقة أو صلة قرابة شرعية، وذلك لمنع التزوير وحماية خصوصية البيانات.

​2. تحديد الخدمة وبيانات المستفيد

-​اختيار الوثيقة: حدد نوع الوثيقة المطلوبة (مثال: شهادة ميلاد).

-​تحديد المستفيد: يسألك النظام هل الوثيقة "لك" أم "لقريب من الدرجة الأولى" (أب، أم، ابن، ابنة، زوج، زوجة).

-​إدخال اسم الأم: كإجراء أمان إضافي وتأكيدي، يطلب النظام إدخال الاسم الثلاثي أو الرباعي للأم.



​3. السداد المالي الذكي

-​استعراض الرسوم: تظهر لك الشاشة القيمة المالية المطلوبة للخدمة (والتي تشمل تكلفة الوثيقة بالإضافة إلى رسوم الخدمة الإلكترونية).

-​طرق الدفع: تتيح الماكينات الحديثة الدفع النقدي (كاش) عبر "مقبل العملات الورقية"، أو الدفع الفيزا كارد (الائتمان والخصم المباشر) وكروت "ميزة" الوطنية.

​4. طباعة الوثيقة فوراً

​بعد نجاح عملية الدفع، تبدأ الماكينة في معالجة الطلب وطباعة الوثيقة بختم حي ومؤمن (هولوجرام) لمنع التزوير.

-​استلم الوثيقة من مخرج الطباعة أسفل الماكينة، وتأكد من مراجعة بياناتها قبل المغادرة.

أماكن تواجد الماكينات الذكية

حرصت وزارة الداخلية على توزيع هذه الماكينات في أماكن حيوية وتعمل على مدار 24 ساعة في بعض المواقع، ومن أبرزها:

-​المطارات المصرية: (مثل مطار القاهرة الدولي بصالاته المختلفة).



-​المولات التجارية الكبرى: (مثل سيتي ستارز، مول العرب، كايرو فيستفال، وغيرها من المراكز التجارية الشهيرة في القاهرة والمحافظات).

-​المقار الرئيسية للأحوال المدنية: في العباسية والمراكز النموذجية الحديثة بالمحافظات.

نصائح ذكية لرحلة سريعة وناجحة

-​تجهيز العملات الورقية: إذا كنت تنوي الدفع نقداً، تأكد من حمل فئات ورقية سليمة وغير "مهترئة" (مثل فئات 50، 100، أو 200 جنيه) لأن الماكينة قد ترفض الأوراق التالفة.



-​حفظ اسم الأم بدقة: تأكد من معرفة الاسم الصحيح تماماً للأم كما هو مدون في الأوراق الرسمية لتجنب رفض المعاملة.

​الدرجة الأولى فقط: تذكر أن الماكينة لا تتيح استخراج وثائق للأصدقاء أو الأقارب من درجات بعيدة، حمايةً لخصوصية المواطنين.

​- الاعتماد على الماكينات الذكية للأحوال المدنية يمثل خطوة واعية نحو توفير الوقت والجهد، والاستفادة الحقيقية من تكنولوجيا المستقبل الرقمي اليوم.