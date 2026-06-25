برلماني: الحوكمة والتحول الرقمي مفتاح تطوير مؤسسات الدولة

أشاد النائب إيهاب إمام، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مؤكدًا أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في دعم مسيرة الإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي بمختلف أجهزة الدولة.

أثر الحوكمة والتحول الرقمي على الدور الرقابي

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الأول لأعضاء مجلس النواب بعنوان "أثر الحوكمة والتحول الرقمي على الدور الرقابي"، والذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو 2026.

وأكد النائب إيهاب إمام أن الملتقى ناقش عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بتطوير أدوات الرقابة البرلمانية والاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات أصبحا من الركائز الأساسية لدعم متخذي القرار، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للتحديات.

مبادئ الكفاءة والشفافية والحوكمة

وأوضح عضو مجلس النواب أن الملتقى مثّل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى بين النواب وممثلي الجهات التنفيذية والرقابية، بما يعزز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تطوير الأداء الرقابي والتشريعي بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب إيهاب إمام تصريحاته بالتأكيد على أن بناء الجمهورية الجديدة يرتكز على مبادئ الكفاءة والشفافية والحوكمة الرشيدة، مثمنًا الدور الوطني الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في حماية مقدرات الدولة ومكافحة الفساد وترسيخ الثقة في مؤسساتها.