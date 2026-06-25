برلماني: قرار الرئيس بزيادة أصحاب المعاشات يؤكد حرصه على تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء عنهم

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية المستمر بأصحاب المعاشات وحرصها على تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

زيادة المعاشات

وأكد فهمي، في بيان له اليوم ، أن الرئيس السيسي يضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الدولة، ويحرص بشكل دائم على اتخاذ إجراءات داعمة للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم ويعزز من مظلة الأمان الاجتماعي للمواطنين.

اخبار زيادة المعاشات

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل تنفيذ سياسات اجتماعية متوازنة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن زيادة المعاشات ستسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير مزيد من الاستقرار للأسر المستفيدة.

واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن القرارات الداعمة لأصحاب المعاشات تجسد نهجًا ثابتًا لدى الرئيس السيسي في الانحياز للمواطن المصري، والعمل على تخفيف الأعباء عنه، وتعزيز الحماية الاجتماعية بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة في التنمية والعدالة الاجتماعية.