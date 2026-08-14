مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

شهدت مدينة 15 مايو بالقاهرة واقعة مأساوية، بعدما أقدم مهندس على إطلاق أعيرة نارية تجاه زوجته وأولاده وحماته، ما أسفر عن مصرعهم، في ظروف غامضة.

كواليس الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل الحادث، وبالفحص تبين مقتل عدد من أفراد الأسرة إثر إصابتهم بطلقات نارية.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة.