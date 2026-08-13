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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهين يكشف تفاصيل ميني ألبوم «تلطيش» وموعد عودته للتمثيل | حوار

النجم شاهين مع أوركيد سامي
النجم شاهين مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

يعيش النجم شاهين حالة من النشاط الفني، بعد طرح ميني ألبومه الجديد «تلطيش 
، الذي يضم 4 تراكات هي تلطيش  «more »، «ceo » و«كفة »، وحقق تفاعلًا كبيرًا من الجمهور وتصدر التريند. وكشف شاهين، خلال حوار خاص، عن كواليس الألبوم، وسبب نجاح أغانيه، إلى جانب 

 تفاصيل عودته للتمثيل، وعلاقته بابنته، وكيف يتعامل مع فترات التوقف والـ«بلوك» الفني، بالإضافة إلى أعماله الغنائية المقبلة.

س: حدثنا عن ميني ألبوم «تلطيش» وما الذي يميزه؟

ج: أنا سعيد جدًا بالميني ألبوم وبالأربع تراكات، وبعتبر إن الألبوم فيه حتة مصرية وموسيقى مختلفة، وكنت متحمس جدًا إني أقدم حاجة جديدة ومختلفة للجمهور.

س: كيف استقبلت تفاعل الجمهور مع الألبوم؟

ج: سعيد جدًا بتفاعل الجمهور، ودايمًا بكون متحمس إني أسمع آراء الجمهور في شغلي، وبتبسط جدًا من تفاعلهم وحبهم للأغاني.

س: وماذا عن عودتك للتمثيل؟

ج: إن شاء الله هرجع للتمثيل من خلال مسلسل بطولة  النجمة منى زكي و النجم محمد شاهين، وإخراج هاني خليفة، والشخصية اللي هقدمها مختلفة خالص عن الشخصية اللي قدمتها قبل كده في مسلسل «لانش بوكس»، وإن شاء الله هتكون مفاجأة للجمهور.

س: أغاني مثل «سيري»، «ما علينا» و«مش لازم تحب» حققت نجاحًا كبيرًا وما زالت تريند.. ما سر هذا النجاح؟

ج: الحمد لله، ده توفيق من عند ربنا، وحب الجمهور للأغاني دي هو أهم سبب في نجاحها. وأنا دايمًا بحرص في أعمالي، سواء الأغاني أو التمثيل، إني أقدم أعمال تنال إعجاب الجمهور.

س: ماذا تمثل لك ابنتك، وهل تحرص أن تكون فخورة بك؟

ج: طبعًا، أنا بسعى دايمًا إنها تبقى فخورة بيا، وإنها تحب كل شغلي، وده شيء مهم جدًا بالنسبة لي.

س: عندما تمر بحالة من الـ«بلوك» الفني، كيف تتعامل معها؟

ج: بسافر وبغير المود، وده بيساعدني إني أرجع بطاقة جديدة وأقدر أقدم أعمال مختلفة وتنال إعجاب الجمهور.

س: ماذا تحضر لجمهورك خلال الفترة المقبلة؟

ج: الفترة الجاية إن شاء الله فيها مفاجآت كتير، سواء في الغُنا  في أغاني جديدة ومختلفة، وإن شاء الله الجمهور هيكون مبسوط منها.

النجم شاهين اخبار الفن نجوم الفن

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