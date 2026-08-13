برلمانية: انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية خطوة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مصر على الانضمام إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية تعكس توجه الدولة نحو توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية، وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الاتفاقية تمثل فرصة مهمة أمام الاقتصاد المصري لزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، خاصة من خلال الاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها الاتفاقية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المصدرين والمنتجين المصريين.

استثمار كل فرصة متاحة للنفاذ إلى أسواق جديدة

وأوضحت أن زيادة الصادرات المصرية تتطلب استثمار كل فرصة متاحة للنفاذ إلى أسواق جديدة، بالتوازي مع العمل على رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكًا أساسيًا في تحقيق الاستفادة المستهدفة من الاتفاقية.

وأضافت أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في تشجيع إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية بين مصر والدول الأعضاء، بما يدعم توطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول النامية.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية وضع آليات واضحة لتعريف مجتمع الأعمال بالمزايا التي توفرها الاتفاقية، وتقديم الدعم الفني والتجاري للمصدرين، بما يساعد الشركات المصرية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على دخول هذه الأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأكدت العسيلي أن انضمام مصر إلى الاتفاقية يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، موضحة أن تنويع الأسواق الخارجية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.