أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة في العلاقة بين مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي وعماد النحاس المدير الفني للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : المصري واجه أمس نهضة الزمامرة وخسر وديا 3-2 وحدث أكتر من توتر بين مجلس الإدارة والمدير الفني.

وواصل، أن المجلس طلب من عماد النحاس بتحقيق نتائج إيجابية وقبل انطلاق المعسكر الحالي بيوم واحد فقط حدث أزمة بينهم وتدخل سيف داود ومحمد محسن أبو جريشة لإنهاء الازمة قبل المعسكر في المغرب.

صفقات المصري البورسعيدي

واصل النادي المصري البورسعيدي تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما نجح في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات، كان أبرزها التعاقد مع ثلاثة لاعبين من النادي الأهلي، إلى جانب حسم صفقة ياسين الملاح قادمًا من فاركو.

وأتم المصري تعاقده مع الثنائي محمد شكري ومصطفى العش بشكل نهائي، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد. وتشير تقارير إلى أن الأهلي حصل على 60 مليون جنيه مقابل انتقال الثنائي وشراء المدة المتبقية من عقديهما.

ولم تتوقف تحركات المصري عند هذا الحد، حيث أتم النادي أيضًا إجراءات ضم الحارس مصطفى مخلوف «سيحا»، ليصبح ثالث لاعب ينتقل من الأهلي إلى الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد شكري والعش.

كما سبق للمصري أن حسم التعاقد مع ياسين الملاح، لاعب خط وسط فاركو، ضمن سلسلة التدعيمات الجديدة التي يسعى من خلالها الفريق إلى بناء قائمة قوية قبل انطلاق الموسم المقبل.

وبهذه التحركات، ارتفع عدد صفقات المصري الصيفية إلى 6 لاعبين، بعدما ضم أيضًا المغربي عبد الله الزياني من الدفاع الحسني الجديدي، والجزائري خير الدين طوال من وفاق سطيف.