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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عيار 21 يصعد 120 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الذهب في مصر تبايناً كبيراً بعد بدء تحرك سعر الذهب ليصعد مجدداً في ظل توقعات الخبراء بموجة ارتفاع كبرى يشهدها المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، بعد هدوء وانخفاض كبير خلال الأسابيع الماضية. 

أسعار الذهب اليوم في مصر
 

سعر الذهب عيار 24: 7225.71 جنيها.
سعر الذهب عيار 21: 6320 جنيها.
سعر الذهب عيار 18: 5414.29 جنيها.
سعر الذهب عيار 14: 4206.67 جنيها.
سعر الجنيه الذهب: 50560 جنيها.
سعر الأونصة: 225342 جنيها.

 

سعر الذهب عيار 21 اليوم
 

يحافظ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم على مستوى 6320 جنيها، ليظل العيار الأكثر متابعة وتداولا في السوق المصري، وسط ترقب لتحركات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم 

ارتفعت اسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم، الخميس، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وسط تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز جاذبية المعدن النفيس.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 120 جنيهًا مقارنةً بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل نحو 6340 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنحو 64 دولارًا لتسجل نحو 4438 دولارًا حتى وقت إعداد التقرير.

تحركات الذهب محليًا

ووفقًا لبيانات «مرصد الذهب»، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 60 جنيهًا خلال تعاملات أمس، الأربعاء، بعدما افتتح عند مستوى 6220 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 6280 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 16 دولارًا خلال تعاملات أمس، بعدما افتتحت التداولات عند نحو 4390 دولارًا وأغلقت عند 4374 دولارًا، قبل أن تعاود الصعود بقوة خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية.

 

التضخم الأمريكي تحت الأنظار

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.1% خلال يوليو، بعد انخفاضه بنسبة 0.4% في يونيو، بينما تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 3.4% مقابل 3.5% في يونيو.

وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، الذين توقعوا ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.1% ووصول المعدل السنوي إلى 3.4%.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال يوليو، بينما تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 2.5% مقابل 2.6% في يونيو، وجاءت القراءتان أيضًا متوافقتين مع التوقعات.

وسجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا عقب صدور البيانات، مع تفاعل الأسواق مع مؤشرات التضخم وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

اسعار الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 سعر الجنيه الذهب اسعار السبائك الذهب

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