ماهر عزيز: مصر بدأت تصنيع الألواح الشمسية منذ أكثر من 10 سنوات على نطاق محدود

كشف الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، أن مصر بدأت تصنيع الألواح الشمسية منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أن عملية التصنيع كانت تتم على نطاق محدود، بسبب التحديات الكبيرة المرتبطة بتصنيع الخلايا الشمسية.

وأوضح عزيز أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف توسيع نطاق صناعة مكونات الطاقة المتجددة داخل مصر، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت أكثر إتاحة، كما أن فرص الحصول على نقل التكنولوجيا أصبحت أفضل.

وأضاف أن الاستثمارات المطلوبة لإقامة مثل هذه الصناعات أصبحت متاحة، إلى جانب وجود مستثمرين لديهم الرغبة في الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الأوضاع تطورت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن التطور الذي حدث في مجال الطاقات المتجددة مع مرور الوقت أصبح يدفع إلى الدخول في عصر تصنيع المكونات الخاصة بالطاقة المتجددة.

وأوضح أن تصنيع البطاريات يمثل مسألة حرجة أيضًا، لأنه يحتاج إلى الحصول على المعادن النادرة، وهو ما يتطلب زيادة جهود التعدين والبحث عن هذه العناصر، أو تأمين الحصول عليها من مصادر خارجية.

وأكد أن صناعة البطاريات من الصناعات الحرجة التي تحتاج إلى تأمين الموارد الأولية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مصر أمام تحدٍ في هذا المجال، خاصة مع التوجه نحو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.