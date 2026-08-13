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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلم يعتذر للشعب الأردني بعد أزمة فيديو زوجته.. ماذا حدث؟

المطرب مسلم و زوجته
المطرب مسلم و زوجته
أوركيد سامي

قدم المطرب مسلم اعتذارًا إلى الشعب الأردني، على خلفية حالة الجدل التي أثارها مقطع فيديو متداول لزوجته ووكيلة أعماله يارا، بعد ظهورها خلاله وهي تتحدث عن إقامة حفل غنائي له في الأردن، الأمر الذي أثار موجة من الغضب بين عدد من المتابعين الذين اعتبروا تصريحاتها تحمل إساءة إلى المملكة وشعبها.

وحرص مسلم على توضيح ملابسات الفيديو، مؤكدًا أن زوجته لم تكن تقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى الأردن أو الشعب الأردني، موضحًا أن ما حدث جاء نتيجة سوء في التعبير، وأن الحديث الذي ظهر في المقطع كان مرتبطًا بسياق مختلف عن المعنى الذي فهمه البعض من الفيديو المتداول.

مسلم يوضح حقيقة تصريحات زوجته

وقال مسلم، في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن زوجته كانت تتحدث عن الحفل المقرر أن يحييه في الأردن، موضحًا أن إحدى المتابعات كتبت لها تعليقًا تسألها فيه عن مدى معرفة الجمهور الأردني بزوجها، وهو ما دفعها للرد بطريقة اعتبرها مسلم غير موفقة في التعبير.

وأضاف مسلم موضحًا تفاصيل الموقف: «هي مكنش قصدها، هي كانت بتقول إن مسلم هيعمل حفلة في الأردن، وفي واحدة دخلت كتبت لها: محدش هناك يعرف جوزك؟ ومتعرفش إن الوطن العربي كله يعرفني».

وأكد المطرب المصري أن الكلمات التي صدرت عن زوجته لم تكن تعبر عن موقفها الحقيقي من الأردن أو شعبه، مشددًا على تقديره واحترامه للجمهور الأردني، وأنه لا يقبل أن يتم تفسير حديثها على أنه تقليل من مكانة المملكة أو شعبها.

«إحنا آسفين».. مسلم يوجه رسالة اعتذار للأردنيين

ووجه مسلم اعتذارًا مباشرًا إلى الشعب الأردني، مؤكدًا احترامه الكبير للأردن، وقال خلال حديثه: «إحنا آسفين، هي خانها التعبير، ده من أصغره لأكبره واحد، جزمته على دماغي».

وحاول مسلم من خلال اعتذاره احتواء حالة الغضب التي صاحبت انتشار الفيديو، مؤكدًا أن الأردن وشعبه يحظيان بمكانة خاصة لديه، وأن ما حدث لا يعكس تقديره للجمهور الأردني ولا طبيعة العلاقة التي تجمع الفنانين المصريين والعرب بالجمهور في المملكة.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك تاريخًا ومكانة بارزة في المنطقة العربية، لافتًا إلى محبته واحترامه للشعب الأردني، وموجهًا دعوة إلى الجمهور لحضور الحفل المرتقب وعدم السماح للأزمة التي أثارها مقطع الفيديو بالتأثير على الأجواء الفنية للحفل.

أزمة فيديو زوجة مسلم تثير الجدل

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت خلاله يارا، زوجة مسلم ووكيلة أعماله، أثناء حديثها عن إمكانية إقامة حفل غنائي له في الأردن.

وخلال الفيديو، سأل مسلم زوجته عن إمكانية إقامة حفل له في الأردن، لترد قائلة بطريقة ساخرة: «لا لا، الأردن إيه.. تعبانة الأردن»، وهي العبارة التي اعتبرها عدد من المتابعين مسيئة إلى الأردن، ما أدى إلى انتشار المقطع على نطاق واسع وتعرضها لانتقادات حادة.

وطالب بعض المتابعين باتخاذ موقف تجاه الحفل المقرر إقامته في الأردن، بينما دعا آخرون إلى توضيح ملابسات التصريحات والاعتذار للجمهور الأردني، وهو ما دفع مسلم إلى الظهور والرد على الأزمة وتقديم اعتذاره.

مسلم يدعو الجمهور الأردني لحضور الحفل

وفي محاولة لإنهاء حالة الجدل، وجه مسلم رسالة جديدة إلى الجمهور الأردني، داعيًا إياه إلى حضور الحفل، ومؤكدًا رغبته في تجاوز الأزمة وفتح صفحة جديدة مع الجمهور.

وقال في ختام رسالته: «انتظرونا في الحفلة، واعتبروها حفلة سماح مننا ليكم»، في إشارة إلى رغبته في احتواء الموقف وإنهاء الخلاف الذي نشب عقب انتشار الفيديو.

وكان من المقرر أن يشارك مسلم في حفل غنائي يقام في الأردن يوم 14 أغسطس الجاري، إلى جانب عدد من الفنانين، إلا أن انتشار الفيديو وتفاعل الجمهور معه وضع الحفل في دائرة الجدل، وسط مطالبات من بعض المتابعين بإلغائه أو منع إقامة الحفل.

ويأتي اعتذار مسلم في محاولة لتهدئة الأوضاع قبل موعد الحفل، خاصة بعد تصاعد الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما صدر عن زوجته لم يكن مقصودًا به الإساءة إلى الأردن، وأن الأمر لم يتجاوز كونه سوء تعبير تسبب في حالة من سوء الفهم والجدل بين الجمهور.

المطرب مسلم و زوجته اخبار الفن نجوم الفن

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