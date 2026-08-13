قبل ظهور أعراض المرض .. خطوات بسيطة تحميك من الأمراض المزمنة

مع ضغوط الحياة اليومية وقلة الحركة والعادات الغذائية غير الصحية، أصبحت الوقاية من الأمراض المزمنة ضرورة وليست رفاهية، خاصة أن اكتشاف عوامل الخطورة مبكرًا قد يساعد على تجنب مضاعفات صحية خطيرة.

ولذلك ينصح الأطباء بالاهتمام بنمط الحياة وإجراء الفحوصات الدورية حتى في حالة عدم وجود أعراض.

استشاري باطنة يحذر من مخاطر نمط الحياة

حذر الدكتور ناجي الفريد، استشاري الأمراض الباطنة، من تزايد مخاطر الإصابة بالأمراض غير المعدية المرتبطة بنمط الحياة، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ بتغيير العادات اليومية والاهتمام بالفحوصات الطبية المنتظمة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» أن الأمراض غير المعدية لا تنتقل بالعدوى، وتشمل أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري، إلى جانب هشاشة العظام وبعض المشكلات العصبية المرتبطة بنقص بعض الفيتامينات.

الرياضة والغذاء الصحي أساس الوقاية

وأشار إلى أن قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة من أبرز عوامل زيادة مخاطر الإصابة، إلى جانب العوامل الوراثية والتاريخ المرضي للعائلة.

وشدد على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، والإكثار من الفواكه والخضروات، والابتعاد عن المقليات والدهون المشبعة والمصنعة، مع ضرورة التوقف عن التدخين والحفاظ على وزن مناسب والحصول على نوم كافٍ.

ونصح بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر تشمل قياس ضغط الدم والسكر والكوليسترول والدهون الثلاثية وفيتامين «د»، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.