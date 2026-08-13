خلاف على أولوية المرور.. القبض على شقيقين تعديا على عامل توصيل طلبات بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان يستقلان سيارة"ملاكى" بالتعدى بالسب على عامل توصيل وتهديده بإلحاق الأذى به بإستخدام آلة حادة بأحد الشوارع بأسيوط .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من (عامل توصيل" قائد دراجة نارية" - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من شخصان يستقلان سيارة "ملاكى" لقيامهما بالتعدى عليه بالسب ومحاولة التعدى عليه بالضرب وقيام أحدهما بالتلويح بمفتاح السيارة والأخر ممسكاً "مطرقة" لخلافات بينهم حول أولوية المرور.





أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ، والشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو ( قائد السيارة وشقيقه – مقيمان بدائرة القسم ) ، وتم بإرشادهما ضبط (المطرقة المستخدمة فى محاولة التعدى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.