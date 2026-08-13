قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم
عبدالعاطي : نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من العروض إلى المقارنة بالآخرين.. أمل شمس توضح مخاطر الإفراط في استخدام السوشيال ميديا

الدكتورة أمل شمس
الدكتورة أمل شمس
شيماء جمال

قالت الدكتورة أمل شمس إن السوشيال ميديا تساهم في تنمية أنماط استهلاكية معينة، من خلال التخفيضات والعروض والحملات الترويجية، موضحة أن الإنسان قد يبدأ في الشعور بأنه يحتاج إلى أشياء جديدة باستمرار، حتى لو لم يكن يحتاج إليها في الأساس.
 


وأضافت خلال لقاء عبر الفضائية المصرية أن الاتجاه العام في الرأسمالية قائم على خلق الاحتياج، بحيث يشعر الإنسان دائمًا بأن هناك شيئًا ناقصًا لديه، مشيرة إلى أن الفرد قد يبدأ في شراء أكثر مما يحتاج إليه نتيجة العروض والخصومات.

وشددت على أهمية أن يفرق الإنسان بين الضروري والكمالي، مؤكدة أن الأسرة عليها دور مهم في تعليم الأبناء كيفية إدارة احتياجاتهم الاقتصادية، وترتيب الأولويات، وإدارة العلاقات الاجتماعية.

وانتقلت إلى الحديث عن إدارة الوقت، مؤكدة أن الوقت هو أعظم ثروة يمتلكها الإنسان، وأن تحديد الأهداف يساعد الشخص على معرفة ما إذا كان تصفحه لمواقع التواصل سيحقق له أهدافه أم سيضيع وقته.

وأوضحت أن السوشيال ميديا يمكن استخدامها لمعرفة المستجدات والتواصل مع الأهل والوصول إلى أشخاص ومتخصصين، لكنها شددت على ضرورة استخدامها بوعي، وألا تتحول إلى تصفح مستمر طوال الوقت.

ونصحت بتجنب تصفح السوشيال ميديا في نهاية اليوم وقبل النوم، موضحة أن هذا الوقت يمكن تخصيصه للنفس، من خلال القراءة أو التفكير في أهداف اليوم التالي أو الاهتمام بالنفس، بدلًا من الانشغال بما وصل إليه الآخرون ومقارنة النفس بهم.

وأكدت في الوقت نفسه أن السوشيال ميديا ليست كلها سلبية، مشيرة إلى أنها تساعد في التواصل بين الأشخاص الذين يعيشون بعيدًا عن بعضهم بسبب الدراسة أو العمل، لكنها شددت على ضرورة الحفاظ على الأسرة والأصدقاء والعلاقات الواقعية، وعدم نسيان المحيط القريب الذي يساند الإنسان وقت الأزمات والأفراح.

د أمل شمس السوشيال ميديا الرأسمالية الضروري الكمالي الوقت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التراجع

المغرب

المغرب يحتضن لأول مرة نصف نهائي «PFL أفريقيا» للفنون القتالية المختلطة

حادث الدواويس

السعودية تعزي مصر في ضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد