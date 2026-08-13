د. أمل شمس تكشف أسباب العزلة الاجتماعية.. وتحذر من آثار الإفراط في استخدام وسائل التواصل

أكدت الدكتورة أمل شمس، أستاذ علم الاجتماع والتنمية بجامعة عين شمس، أن الإنسان قد يمتلك آلاف الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذا العدد لا يعني بالضرورة وجود أصدقاء حقيقيين، موضحة أن الصديق الحقيقي هو من يلجأ إليه الإنسان عندما يحتاج إلى نصيحة أو استشارة، ويكون صادقًا معه، ويقف بجانبه في حالة المرض أو التعب.





وأضافت خلال لقاء عبر الفضائية المصرية أن الإعجاب والتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمثلان معنى الصداقة الحقيقية، مشيرة إلى أن الإنسان قد يعيش فترة في عالم زائف، تكون خلالها نشاطاته محل إعجاب وتعليق من الآخرين، لكنه عند وقوعه في أزمة أو مشكلة قد لا يجد من يقف بجانبه.



وأضافت أن هذا الأمر يفسر، بحسب حديثها، إصابة البعض بالاكتئاب رغم كونهم مشاهير ولديهم أعداد كبيرة من المتابعين، لأن العدد الكبير من المتابعين لا يعني بالضرورة وجود أشخاص يقدمون الدعم الحقيقي وقت الحاجة.



وشددت على ضرورة أن يكون الإنسان واعيًا في استخدام السوشيال ميديا، وألا ينجرف وراء العالم الافتراضي، مؤكدة أهمية أن يعرف الإنسان من هو الصديق الحقيقي، ومن هم الأشخاص القريبون منه، مثل الأسرة والأصدقاء الذين عاش معهم سنوات ومرت بينهم مواقف حقيقية.



وأشارت إلى ضرورة أن يخصص الإنسان وقتًا للتواصل عبر السوشيال ميديا ومتابعة المستجدات، وفي الوقت نفسه يخصص وقتًا للتواصل الواقعي مع الأصدقاء والأسرة والأبناء، مؤكدة أن العلاقات الواقعية هي التي تمثل المحيط الحاضن للإنسان وتسانده وقت الحاجة.