رحلة إلى العمل تنتهي بالموت .. كيف تحوّلت سيارات الربع نقل إلى خطر متكرّر؟

لم يعد استخدام سيارات الربع نقل في نقل العمال مجرد مشهد معتاد على الطرق المصرية، بل أصبح ملفًا يفرض نفسه بقوة كلما وقع حادث جديد وسقط ضحايا بين قتيل ومصاب.

وبينما يلجأ بعض العمال إلى هذه الوسيلة للوصول إلى أماكن عملهم بسبب انخفاض التكلفة أو عدم توافر وسائل نقل منتظمة، تظل طبيعة هذه السيارات وتجهيزاتها محل تساؤلات واسعة بشأن مدى ملاءمتها لنقل الأشخاص.

وفي الساعات الأخيرة، عاد الملف إلى الواجهة بعد حادث محور سمالوط بمحافظة المنيا، الذي أسفر عن إصابة 14 عاملًا إثر تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل محمل بالعمال، في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة من الحوادث المرتبطة بنقل العمال بوسائل غير مخصصة لهذا الغرض.

إصابة 14 عاملًا في حادث سمالوط

شهد محور سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم الخميس، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل كان محملًا بعدد من العمال، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى سمالوط لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتواصل الأجهزة المعنية الإجراءات الخاصة بالحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، فيما تخضع الحالات المصابة للرعاية الطبية وفقًا لدرجة إصابتها.

ورغم أن حادث سمالوط لم يسفر، وفق البيانات المتاحة، عن وفيات، فإنه يكشف من جديد حجم المخاطر التي قد يتعرض لها العمال أثناء رحلات الذهاب إلى العمل والعودة منه، خاصة عندما يتم الاعتماد على مركبات غير مجهزة لنقل أعداد من الركاب.

حادث الإسماعيلية يعيد فتح الملف

ولم يأت حادث المنيا منفصلًا عن سلسلة من الوقائع التي شهدتها الطرق خلال الفترة الأخيرة، وكان أبرزها حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، الذي وقع بين سيارتي ربع نقل كانتا تقلان عددًا من العمال.

وأسفر حادث الإسماعيلية، وفق البيانات الأولية التي جرى تداولها، عن وفاة 18 شخصًا وإصابة نحو 30 آخرين، في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية التي أعادت الحديث عن وسائل نقل العمالة اليومية.

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات التي جرى الإعلان عنها، فإن انفجار الإطار الخلفي الأيمن لإحدى السيارتين تسبب في انحرافها واصطدامها بالمركبة الأخرى، فيما استمرت التحقيقات للاستماع إلى المصابين والشهود والوقوف على المسؤوليات القانونية.

وتعذر استجواب عدد من المصابين بسبب سوء حالتهم الصحية، بينما جرى الاستماع إلى مصابين آخرين أدلوا بأقوالهم حول ملابسات الحادث.

لماذا تمثل سيارات الربع نقل خطرًا على الركاب؟

الخطورة الأساسية في استخدام سيارات الربع نقل لنقل الأشخاص ترتبط بطبيعة تصميمها واستخدامها الأصلي، إذ إن صندوق السيارة ليس مكانًا مجهزًا لاستقبال الركاب مثل الحافلات ووسائل النقل المخصصة لنقل المواطنين.

فالركاب الذين يجلسون في الصندوق الخلفي يكونون أكثر عرضة للسقوط في حالة الفرملة المفاجئة أو الاصطدام أو انقلاب السيارة، كما أن عدم وجود مقاعد مناسبة وأحزمة أمان ووسائل حماية كافية يجعل الإصابات أكثر خطورة عند وقوع الحوادث.

وتزداد المشكلة عندما يتم تحميل الصندوق بعدد كبير من الأشخاص، بحيث يصبح العامل أو الراكب معرضًا للاصطدام بالآخرين أو بالسور الحديدي للسيارة أو بالسقوط خارجها.

وفي حالة انقلاب السيارة، تصبح فرص تعرض الركاب لإصابات بالغة أكبر، خاصة إذا لم تكن هناك وسائل تثبيت أو حماية مناسبة.

التكدس يزيد الخطر

من أكثر المشكلات التي تظهر في حوادث نقل العمال استخدام السيارة بأعداد تتجاوز قدرتها الآمنة، سواء من حيث الوزن أو عدد الأشخاص.

فزيادة عدد الركاب لا تعني فقط وجود أشخاص أكثر داخل المركبة، وإنما تؤثر أيضًا في قدرة السائق على التحكم فيها، وتزيد من صعوبة التعامل معها أثناء المناورات أو الفرملة المفاجئة.

كما أن وجود عدد كبير من العمال في الصندوق الخلفي يترك مساحة محدودة للحركة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الإصابات في حالة وقوع تصادم.

ولهذا فإن الالتزام بالطاقة الاستيعابية للمركبة يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أي منظومة لنقل العمال، إلى جانب التأكد من أن المركبة نفسها مرخصة ومجهزة للغرض الذي تستخدم فيه.

سيارات الربع نقل ليست وسيلة لنقل الركاب

وأكد أشرف الدوكار، رئيس نقابة العاملين بالنقل البري، أن سيارات الربع نقل غير مخصصة لركوب العاملين والمواطنين، مشددًا على منع استخدامها في نقل الركاب حفاظًا على سلامتهم.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تتعامل بصورة مستمرة مع المخالفات المرتبطة باستخدام سيارات الربع نقل في غير الأغراض المخصصة لها، وفقًا للقواعد المنظمة.

وأشار إلى أن ملف العمالة غير المنتظمة يحتاج كذلك إلى آلية واضحة لتنظيم أوضاعها، بما يضمن حقوق العاملين ويوفر لهم الحماية اللازمة، مع أهمية وجود إشراف من وزارة العمل على أوضاع هذه الفئات وتنظيم عملها.

وزارة النقل تحذر من الظاهرة

وحذرت وزارة النقل في وقت سابق من مخاطر استخدام عربات النقل غير المخصصة لنقل الركاب، مؤكدة أن استقلال هذه النوعية من المركبات يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأوضحت الوزارة أن تجمع الأشخاص على هذه العربات، سواء بالجلوس أو الوقوف في أماكن غير آمنة، يرفع احتمالات السقوط أثناء سير المركبة، كما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو حالات وفاة عند وقوع تصادم أو توقف مفاجئ.

وأشارت إلى أن هذه المركبات تفتقر إلى عدد من وسائل الأمان الأساسية الموجودة في وسائل نقل الركاب، ومنها المقاعد المخصصة وأحزمة الأمان، وهو ما يضاعف خطورة استخدامها في نقل المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الابتعاد عن هذه الوسائل والاعتماد على وسائل النقل المخصصة للركاب، كما طالبت قائدي سيارات الربع نقل بعدم استخدامها في غير الغرض المرخص لها من أجله.

السرعة ليست العامل الوحيد

وعند وقوع أي حادث، غالبًا ما تتجه الأنظار مباشرة إلى السرعة أو أخطاء السائق، لكن مشكلة نقل العمال بسيارات الربع نقل أكبر من ذلك.

فالسرعة الزائدة قد تكون عاملًا في تفاقم نتائج الحادث، لكن هناك عوامل أخرى يجب التعامل معها، من بينها حالة السيارة، والإطارات، والحمولة، وعدد الركاب، وحالة الطريق، وخبرة السائق، وعدد ساعات القيادة، ومدى التزامه بقواعد المرور.

وفي حادث الإسماعيلية، على سبيل المثال، كشفت التحقيقات الأولية أن انفجار أحد الإطارات كان سببًا في انحراف السيارة ووقوع التصادم، وهو ما يوضح أهمية الفحص الفني المستمر للمركبات قبل تحركها.

ومن هنا فإن التأكد من سلامة الإطارات والفرامل والإضاءة وأجزاء السيارة المختلفة لا يقل أهمية عن التأكد من التزام السائق بقواعد القيادة.

إرهاق السائق خطر آخر

هناك عامل آخر لا يحظى دائمًا بالاهتمام الكافي، وهو إرهاق سائقي سيارات نقل العمال.

فالرحلات اليومية التي تبدأ في ساعات مبكرة من الصباح، وتتكرر على مدار أيام العمل، قد تمثل ضغطًا بدنيًا وذهنيًا على السائق، خاصة إذا كان يعمل لساعات طويلة أو يقود لمسافات كبيرة.

ومع انخفاض التركيز وزيادة الإجهاد، تصبح قدرة السائق على اتخاذ القرار السريع أقل، وهو أمر بالغ الخطورة على الطرق، خصوصًا عندما تكون السيارة محملة بالعمال.

لذلك فإن تنظيم ساعات القيادة والراحة، والتأكد من حصول السائق على فترات مناسبة للراحة، يمثلان جزءًا مهمًا من إجراءات الوقاية.

مسؤولية صاحب العمل

ولا يمكن النظر إلى القضية باعتبارها مسؤولية السائق وحده، خاصة عندما يكون نقل العمال مرتبطًا بالعمل نفسه.

فإذا كان العامل يستقل سيارة للوصول إلى موقع عمله بشكل يومي، فإن السؤال يجب أن يمتد إلى الجهة التي تنظم عملية النقل، وما إذا كانت توفر وسيلة آمنة ومناسبة للعاملين.

وفي المناطق الزراعية والصناعية، قد تكون المشكلة أكثر وضوحًا، بسبب احتياج أعداد كبيرة من العمال إلى الانتقال يوميًا لمسافات مختلفة، بينما لا تتوافر دائمًا وسائل نقل جماعية مناسبة.

وهنا تظهر الحاجة إلى وضع منظومة واضحة تحدد المسؤولية عن نقل العمال، وتلزم الجهات المسؤولة بالتأكد من صلاحية المركبات وسلامة السائقين والالتزام بأعداد الركاب.

لماذا يلجأ العمال إلى الربع نقل؟

رغم المخاطر، لا يمكن تجاهل الأسباب التي تدفع بعض العمال إلى استخدام هذه الوسائل.

في بعض المناطق، خاصة القرى والمناطق الزراعية، قد لا تتوافر وسائل نقل منتظمة تصل مباشرة إلى مواقع العمل. كما أن العمالة اليومية قد تبحث عن وسيلة انتقال منخفضة التكلفة، أو قد يعتمد أصحاب العمل على سيارات متاحة لنقل مجموعة من العمال في وقت واحد.

وبالتالي فإن منع المخالفة وحده لا يحل المشكلة بشكل كامل.

فإذا تم منع سيارة ربع نقل من نقل العمال دون توفير بديل آمن ومتاح وبسعر مناسب، فقد يبحث العامل عن وسيلة أخرى أكثر خطورة.

ومن هنا تأتي أهمية التعامل مع الملف باعتباره قضية نقل وسلامة مهنية في الوقت نفسه.

حوادث متكررة والضحايا عمال يبحثون عن الرزق

حادث سمالوط ليس الواقعة الوحيدة التي شهدت إصابات لعمال أثناء استخدام وسائل نقل غير مخصصة لنقل الركاب، كما أن حادث الإسماعيلية كشف بصورة مؤلمة أن الخطأ في منظومة النقل قد تكون تكلفته حياة أسر كاملة.

واللافت في هذه الحوادث أن الضحايا غالبًا ما يكونون في طريقهم إلى العمل، أي أنهم يستخدمون وسيلة الانتقال باعتبارها جزءًا من رحلتهم اليومية للحصول على مصدر رزق.

وهذا يجعل القضية أكثر حساسية، لأن العامل الذي يستقل السيارة في الصباح لا يتوقع أن تتحول الرحلة التي تستغرق دقائق أو ساعات إلى نهاية لحياته.

القانون والعقوبات.. هل تكفي؟

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القانون يتضمن عقوبات على مخالفات تراخيص المركبات، ومنها استخدام صندوق السيارة في نقل الأشخاص، موضحًا أن العقوبة قد تصل، وفق الحالة القانونية للمخالفة، إلى وقف أو إلغاء تراخيص القيادة والتسيير لمدة ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن المشكلة لا ترتبط فقط بغياب الرقابة، مؤكدًا أن أجهزة المرور تضبط العديد من المخالفات، لكن هناك حاجة إلى النظر في مدى كفاية العقوبات مقارنة بخطورة بعض المخالفات، خاصة عندما تؤدي إلى وقوع وفيات أو إصابات.

ودعا إلى تشديد العقوبات في الحالات التي يترتب عليها تعريض حياة المواطنين للخطر، بما يحقق الردع ويجعل قائدي المركبات أكثر التزامًا بالقواعد.

هل الرقابة وحدها كافية؟

تشديد الحملات المرورية يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يمكن أن يكون الحل الوحيد.

فالرقابة تحتاج إلى الاستمرار، خاصة على الطرق والمناطق التي تشهد تجمعات للعمال في ساعات الصباح الباكر، كما يجب التأكد من صلاحية المركبات وعدم تجاوز أعداد الركاب.

وفي الوقت نفسه، يجب العمل على توفير بدائل آمنة، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على العمالة اليومية.

فالحل الحقيقي لا يتمثل في انتظار وقوع حادث ثم تكثيف الحملات، وإنما في منع الظروف التي تؤدي إلى وقوع الحادث من الأساس.

العمالة غير المنتظمة تحتاج إلى منظومة نقل آمنة

يمثل تنظيم نقل العمالة غير المنتظمة تحديًا مهمًا، خاصة أن هذه الفئة تضم أعدادًا كبيرة تعمل في مجالات مختلفة ولا تمتلك دائمًا وسائل انتقال ثابتة.

ولهذا فإن وجود آلية واضحة للتسجيل والتنظيم، وربط العمال بأصحاب الأعمال، وتحديد الجهة المسؤولة عن توفير وسيلة الانتقال، يمكن أن يساعد في تقليل الاعتماد على المركبات غير المخصصة.

كما يمكن أن تتضمن المنظومة قواعد واضحة بشأن صلاحية المركبات والسائقين، وعدد الركاب، ومواعيد الرحلات، وفترات الراحة، وآليات الإبلاغ عن المخالفات.

نقل العامل جزء من سلامته

الحماية المطلوبة للعامل لا يجب أن تبدأ بمجرد وصوله إلى مكان العمل.

فإذا كان العامل يقضي جزءًا من يومه في رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى عمله، فإن منظومة السلامة تظل ناقصة مهما كانت إجراءات الأمان داخل موقع العمل.

ومن هنا يصبح نقل العمال جزءًا من مفهوم أوسع للسلامة المهنية، خصوصًا عندما تكون وسيلة الانتقال مرتبطة بالعمل وتتم بشكل جماعي ومنظم.

ماذا بعد حوادث الربع نقل؟

تكرار الحوادث يجب أن يدفع إلى مراجعة شاملة للمنظومة، وليس فقط البحث عن المتسبب في كل حادث على حدة.

المراجعة يجب أن تشمل المركبات، والسائقين، وأعداد الركاب، وأماكن تحميل العمال، وحالة الإطارات، والرقابة المرورية، ودور أصحاب الأعمال، إلى جانب توفير وسائل نقل جماعية آمنة في المناطق التي تحتاج إليها.

كما أن التوعية يجب ألا تقتصر على السائقين، بل تشمل العمال أنفسهم، بحيث يعرف العامل أن ركوب صندوق سيارة ربع نقل أو الوقوف في مكان غير مخصص للركاب قد يعرض حياته للخطر.

العامل يريد أن يصل إلى عمله ويعود إلى أسرته

في النهاية، لا يمكن فصل هذه القضية عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع العامل إلى قبول وسيلة انتقال غير آمنة.

العامل يخرج من منزله بحثًا عن لقمة العيش، ولا ينبغي أن يكون أمام خيار صعب بين الوصول إلى عمله وبين الحفاظ على حياته.

وحوادث سمالوط والإسماعيلية وغيرهما من الوقائع التي شهدتها الطرق المصرية تفرض ضرورة الانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى الوقاية منها قبل حدوثها.

فالسيارة الربع نقل قد تكون وسيلة مناسبة لنقل البضائع وفق الغرض المرخص لها، لكنها تتحول إلى مصدر خطر بالغ عندما يتم استخدامها لنقل عشرات الأشخاص في صندوق مكشوف لا يوفر لهم وسائل الحماية اللازمة.

ويبقى الحل في منظومة متكاملة تجمع بين تطبيق القانون، وتشديد الرقابة، ومحاسبة المخالفين، وفحص المركبات، وتأهيل السائقين، وتوفير وسائل نقل آمنة للعمال، حتى لا يتحول طريق الذهاب إلى العمل إلى طريق لا عودة منه.

من جانبه، قال الدكتور حسن المهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن استخدام سيارات الربع نقل في نقل العمال والركاب يمثل خطورة كبيرة، لأنها غير مجهزة من الأساس لنقل الأشخاص ولا تتوافر بها عناصر الأمان الموجودة في وسائل نقل الركاب، مثل المقاعد وأحزمة الأمان ووسائل الحماية المناسبة، وأوضح أن وجود العمال في الصندوق الخلفي يجعلهم أكثر عرضة للسقوط أو التعرض لإصابات بالغة حال التصادم أو الفرملة المفاجئة أو انقلاب السيارة.

وأضاف المهدي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المشكلة لا تتعلق بنوع المركبة فقط، وإنما تتفاقم مع زيادة أعداد الركاب عن الطاقة المسموح بها، أو تحميل السيارة بطريقة غير آمنة، إلى جانب احتمالات وجود عيوب فنية أو عدم إجراء الصيانة اللازمة. وأشار إلى أن انفجار الإطارات أو وجود مشكلات في الفرامل والإضاءة من العوامل التي قد تحول أي خطأ على الطريق إلى حادث شديد الخطورة، خاصة عندما تكون المركبة محملة بعدد كبير من العمال.

وأكد أستاذ هندسة الطرق والنقل أن مواجهة حوادث نقل العمال تحتاج إلى منظومة متكاملة لا تقتصر على الحملات المرورية بعد وقوع الحوادث، وإنما تبدأ بمنع استخدام المركبات غير المخصصة لنقل الركاب، والتأكد من الصلاحية الفنية للسيارات، وتشديد الرقابة على الطرق، مع توفير وسائل نقل آمنة ومنظمة للعمال، خصوصًا في المناطق التي تعتمد على العمالة اليومية. وشدد على أن حماية العامل يجب أن تبدأ منذ لحظة خروجه من منزله وحتى وصوله إلى مكان عمله وعودته سالمًا إلى أسرته.