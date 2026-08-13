قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم
عبدالعاطي : نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
وزير الخارجية: العلاقات مع تركيا تستند على أسس راسخة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى
شائعات إخوانية.. مصدر أمنى ينفي اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة
وزير خارجية تركيا عن محمد صلاح مع طرابزون : نتابع ونشاهد النجم المصري
وزير خارجية تركيا: القاهرة وأنقرة سوف تسهمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
محمد صلاح يترقب الظهور الأول مع طرابزون سبور.. موعد مباراة قاسم باشا والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يترأس الاجتماع العاشر لمجلس أمناء جامعة «نور-مبارك»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الاجتماع العاشر لمجلس أمناء جامعة «نور-مبارك» بجمهورية كازاخستان، عبر تقنية الاتصال المرئي

وبمشاركة أعضاء مجلس الأمناء من الجانبين المصري والقازاقي، وفي مقدمتهم سماحة الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي، المفتي العام لجمهورية كازاخستان، و رستم علي، نائب وزير الثقافة والإعلام بجمهورية كازاخستان والرئيس المشارك لمجلس الأمناء، والدكتور إرشاد أونغار، نائب رئيس الجامعة، و غولزات كوبينوفا، القائم بأعمال وزير العلوم والتعليم العالي بكازاخستان،  و بيبيت قولاتاييف، مدير الإدارة الثالثة لشؤون آسيا بوزارة خارجية كازاخستان، والسفير  عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، والشيخ ناورزباي حاجي تاغانولي، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، المفتي العام، و جانسيت تويمباييف، رئيس مجلس الإدارة، رئيس جامعة الفارابي الكازاخستانية الوطنية، و دانا كونانباييفا، القائم بأعمال رئيس جامعة أبلاي خان الكازاخستانية للعلاقات الدولية واللغات العالمية، و نورلان كيكيموف، رئيس إدارة الشؤون الدينية في عمدة مدينة ألماتي، وعدد من كبار العلماء والمسئولين والأكاديميين.

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري كل من: فضيلة الشيخ أيمن محمد عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، والسفير إبراهيم حمزة، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كازاخستان، والأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية السابق، والأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ القانون بجامعة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور شوقي علام، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ومفتي الديار المصرية السابق، والأستاذ الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

ومن جانب وزارة الأوقاف حضر الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والمستشار جلال عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، و رفيق القاضي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، و محمد سمير، مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الأوقاف، والدكتور حمادة العنتبلي – عضو مكتب مساعد الوزير للمتابعة.

نموذج راسخ للصداقة والأخوة

وأكد  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن جامعة «نور-مبارك» تمثل نموذجًا راسخًا للصداقة والأخوة والتعاون بين مصر وكازاخستان، مشيرًا إلى أن الجامعة على مدار مسيرتها الممتدة لنحو خمسة وثلاثين عامًا أسهمت في إعداد أجيال من الكوادر العلمية والدينية، وتعزيز جسور التواصل العلمي والثقافي بين البلدين.

ورحب وزير الأوقاف بأعضاء مجلس الأمناء من الجانب القازاقي، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر وكازاخستان، وما تشهده من تعاون متواصل في المجالات العلمية والثقافية والدينية، مشيرًا إلى أن جامعة «نور-مبارك» تمثل إحدى ثمار هذه العلاقات المتميزة، ومنارة للعلم والتواصل الحضاري بين الشعبين.

ومن جانبه، أعرب سماحة الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي، المفتي العام لجمهورية كازاخستان، عن خالص تقديره للدور المصري في مسيرة جامعة «نور-مبارك»، مؤكدًا أن الجامعة لا تمثل مجرد مؤسسة تعليمية، وإنما تجسد نموذجًا مشرفًا للروابط العلمية والثقافية والأخوية التي تجمع مصر وكازاخستان، مشيدًا بالخبرات العلمية المصرية وإسهام الأساتذة المصريين في دعم مسيرة الجامعة وتطوير التعليم والبحث العلمي والعلوم الإسلامية في كازاخستان.

كما أعرب رستم علي عن خالص شكره وتقديره للجانب المصري، مؤكدًا أن الجامعة، التي تمتد مسيرتها لنحو خمسة وثلاثين عامًا، أسهمت في تخريج شخصيات بارزة تعمل في مختلف المؤسسات والجهات، مشيدًا بالخبرات الأكاديمية والعلمية التي يقدمها الأساتذة المصريون، ومؤكدًا أهمية مواصلة تطوير الجامعة وتعزيز رسالتها.

وتداول مجلس الأمناء بنود جدول الاجتماع، وأخذت المداولات مسارها المعتاد في أجواء تسودها روح التفاهم والتعاون والحرص على طلاب الجامعة؛ وانتهت جميع البنود بالتوافق، وعلى رأسها إعداد محتوى تعليمي للمرحلة الجامعية وما قبلها بما يرسخ الهوية الوطنية لدى طلاب الجامعة ويعزز روح الانتماء الوطني والديني الرشيد لديهم.

وأكد المشاركون حرصهم المشترك على مواصلة الارتقاء بجامعة «نور-مبارك» وتعزيز رسالتها العلمية والثقافية، بما يواكب تطورها ويخدم طلابها وأساتذتها، ويعزز دورها بوصفها جسرًا للعلم والثقافة والتواصل الحضاري بين مصر وكازاخستان.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الأوقاف عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر وكازاخستان، معربًا عن تقديره لرئيسي البلدين والشعبين الشقيقين، داعيًا الله أن يديم على البلدين الأمن والاستقرار والتوفيق، وأن تظل جامعة «نور-مبارك» منارة للعلم، وجسرًا راسخًا للصداقة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وزير الأوقاف جامعة نور مبارك أسامة الأزهري كازاخستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

صورة من توقيع فلاهوفيتش

بشكتاش يرد على ضياع صفقة محمد صلاح بضم فلاهوفيتش في صفقة مجانية

زد

زد يكتسح غزل المحلة برباعية في افتتاح دوري الشباب مواليد 2007

الأهلي

بعد إصابة بلعمري.. أزمة جديدة تضرب الأهلي فى معسكر إسبانيا

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد