مقتل 2 منهم.. إيران تعلن تفكيك خليتين إرهابيتين بمحافظة سيستان وبلوشستا

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية تفكيك خليتين تابعتين للجماعات التكفيرية المرتبطة بأجهزة التجسس التابعة للقوات الأمريكية الصهيونية.

وبحسب الوزارة الإيرانية ، فقد تم رصد وتفكيك الخليتين الإرهابيتين أثناء دخولهما إلى البلاد في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوشستا.

وأشارت وزارة الإستخبارات الإيرانية كذلك إلى أنه تم إلقاء القبض على 4 إرهابيين فيما لقي إرهابيان آخران مصرعهما خلال اشتباك مع قوات حفظ الأمن.

وبينت السلطات الإيرانية أن الخليتان كانتا تعتزمان زعزعة أمن المحافظة واستهداف البنى التحتية الاقتصادية في جنوبها.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاستخبارات في إيران، أنها تمكنت من ضبط شحنة من معدات الاتصالات التجسسية المتطورة، واعتقال جاسوس و8 إرهابيين انفصاليين في البلاد.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الاستخبارات في بيان لها: "نعلن للشعب الإيراني الأبي أنه وبناءً على تقارير شعبية وعمليات استخباراتية نفذها "جنود إمام الزمان المجهولون" في محافظة أذربیجان الغربية، تم ضبط شحنة ضخمة من أجهزة الاتصالات التجسسية التابعة للعدو الأمريكي الصهيوني، كما تم اعتقال 8 أعضاء من زمرتين إرهابيتين انفصاليتين وإلقاء القبض على جاسوس أجنبي".