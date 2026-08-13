وزير الخارجية: مستقبل السودان يقرره السودانيون أنفسهم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس مع محيي الدين سالم، وزير خارجية السودان أن مستقبل السودان يقرره السودانيون أنفسهم، وأن أي عملية سياسية يتعين أن تستند إلى ملكية سودانية خالصة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني ويلبي تطلعاته في الأمن والاستقرار.

وجاء الاتصال الهاتفي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان.

وأكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع مصر والسودان، والحرص على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما شدد على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للسودان وشعبه في ظل التحديات الراهنة.

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع في السودان، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته ومؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لتقسيم البلاد او تهديد وحدة الدولة وتماسكها.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتكثيف التواصل إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم أمن واستقرار السودان وصون وحدته وسيادته.