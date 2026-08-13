محامي سعد سمير: سنلجأ إلى الفيفا إذا لم يتم إيقاف قيد مودرن سبورت

كشف هاني زهران، محامي اللاعب سعد سمير، تفاصيل أزمة مستحقات اللاعب مع نادي مودرن سبورت والتحرك المنتظر حال عدم قيام مودرن سبورت بسداد مستحقات لاعبه السابق.

وقال هاني زهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مضى سنة و8 شهور منذ تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة بخصوص مستحقات سعد سمير لدى نادي مودرن سبورت».

وأردف قائلًا: «حصلنا على قرار بأحقية اللاعب في الحصول على 3 ملايين جنيه، وطعن نادي مودرن سبورت على القرار، ولكن تم رفض هذا الطعن، وأصبح عليه سداد مستحقات سعد سمير، لكنه لم يسدد».

وتابع قائلًا: «أتمنى أن يسوي النادي مستحقات اللاعب أو يتم وقف القيد الخاص بالنادي لحين تسديد مستحقات سعد سمير، وذلك وفقًا للوائح الخاصة باتحاد الكرة».

واستطرد قائلًا: «إذا لم يحدث ذلك سنضطر لتصعيد هذا الأمر إلى الفيفا، وسيكون وقتها اتحاد الكرة خصمًا آخر رفقة نادي مودرن سبورت».