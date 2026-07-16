إلزام مودرن سبورت بسداد 3.5 مليون جنيه لـ سعد سمير

أيدت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم حكم لجنة شؤون اللاعبين، القاضي بإلزام نادي مودرن سبورت بسداد مبلغ 3.5 مليون جنيه إلى لاعبه السابق سعد سمير، ورفض التظلم المقدم من النادي.

أكد المحامي هاني زهران، دفاع لاعب الأهلي السابق سعد سمير ومدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن سعد سمير كان قد تقدم بشكوى إلى لجنة شؤون اللاعبين للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي مودرن سبورت، والتي تبلغ نحو 6 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت بعد نظر أوراق الشكوى إلى إلزام النادي بسداد 3.5 مليون جنيه من تلك المستحقات.

وأضاف دفاع اللاعب أن نادي مودرن سبورت تقدم بتظلم على القرار أمام لجنة التظلمات، إلا أن اللجنة أيدت قرار لجنة شؤون اللاعبين ورفضت التظلم، بما يؤكد أحقية اللاعب في الحصول على المبلغ المقضي به.

وأشار زهران إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار بتقديم شكوى لاتحاد الكرة لوقف قيد النادي لحين التسوية والسداد، بما يكفل حصول سعد سمير على مستحقاته المالية وفقًا لما انتهت إليه اللجان المختصة بالاتحاد المصري لكرة القدم.