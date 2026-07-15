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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

“إلى اللقاء لاعبًا”.. سعد سمير يعلن اعتزال كرة القدم برسالة مؤثرة

سعد سمير
سعد سمير
يارا أمين

أعلن سعد سمير، لاعب منتخب مصر السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، موجهًا رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أكد خلالها أن قرار إنهاء مسيرته الكروية كان من أصعب اللحظات التي مر بها.

وقال سعد سمير إنه كان يعلم أن هذه اللحظة ستأتي يومًا، إلا أنه لم يتخيل أن يكون وداع اللعبة التي عاش من أجلها بهذه الصعوبة، مؤكدًا أن كرة القدم لم تكن مجرد مهنة، بل كانت حياته التي تعلم خلالها المسؤولية والإصرار، وحظي فيها بحب الجماهير الذي اعتبره أعظم ما ناله في مشواره.

ووجه اللاعب الشكر إلى أسرته والجماهير وكل المدربين وزملائه والإدارات التي عمل معها، مؤكدًا أنهم كانوا شركاء في رحلته الكروية، وساهموا في كل ما حققه من نجاحات.

وخص سعد سمير النادي الأهلي برسالة امتنان، واصفًا إياه بـ”بيته الكبير”، مشيرًا إلى أنه قضى بين جدرانه 14 عامًا، توج خلالها بـ26 بطولة، مؤكدًا أن ارتداء قميص الأهلي كان شرفًا كبيرًا سيظل يعتز به طوال حياته.

كما وجه الشكر إلى نادي سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنه كان جزءًا من منظومة طموحة، ونجح خلالها في التتويج ببطولتي كأس الرابطة، إلى جانب المساهمة في تحقيق أفضل مركز للنادي بالدوري المصري.

واستعاد سعد سمير ذكرياته مع منتخب مصر، مؤكدًا أن تمثيل المنتخب الوطني كان أعظم وسام في مسيرته، بداية من منتخبات الناشئين والشباب، مرورًا بالمنتخب الأولمبي، وصولًا إلى المنتخب الأول والمشاركة في كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم روسيا 2018.

واختتم اللاعب رسالته بالتأكيد على أن اعتزاله يقتصر على اللعب فقط، وأن علاقته بكرة القدم لن تنتهي، قائلًا: “إلى اللقاء لاعبًا… وليس وداعًا لكرة القدم”، مشيرًا إلى أنه يستعد لبدء مرحلة جديدة يحمل إليها الشغف والطموح نفسيهما، متمنيًا أن يوفقه الله فيما هو قادم، وأن تظل محبة الجماهير أعظم ما خرج به من رحلته الكروية

سعد سمير الأهلي منتخب مصر فيسبوك سيراميكا كليوباترا

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