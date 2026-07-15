"الموسيقيين": مصطفى كامل لم يقصد الإساءة لأهالي الشرقية

أكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل لم يقصد الإساءة إلى أهالي محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول جرى فهمه بشكل خاطئ، وأن النقابة تقدمت ببلاغ رسمي للتحقيق في ملابساته.

الفيديو أُخرج من سياقه

وقال طارق مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، إن الفنان مصطفى كامل بادر بالخروج في بث مباشر من منزله في السادسة صباحًا فور علمه بالأزمة، دون استشارة أحد، لإيضاح حقيقة ما حدث.

وأضاف أن الفيديو المتداول يعود إلى نحو أربع سنوات، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يعكس المقصود الحقيقي من حديث نقيب الموسيقيين.

النقابة: الفيديو تعرض للتلاعب

وأوضح المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية أن الفيديو تضمن تلاعبًا بالصورة، حيث ظهر صوت مصطفى كامل مع تثبيت الصورة على شخص آخر، مشيرًا إلى أن هناك شبهة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التلاعب بالمحتوى، وهو ما يجري فحصه.

وأكد أن النقابة تقدمت ببلاغ رسمي للتحقيق في الواقعة وكشف ملابسات الفيديو المتداول.

احترام كامل لأهالي الشرقية

وشدد مرتضى على أن مصطفى كامل يكن كل التقدير والاحترام لأهالي الشرقية ولكل أبناء المحافظات المصرية، لافتًا إلى أنه أكد خلال البث المباشر أنه إذا كان حديثه قد فُهم بشكل خاطئ، فإنه يعتذر ويؤكد احترامه الكامل لأهالي المحافظة.

وقال إن نقيب المهن الموسيقية أوضح: "إذا كان هناك أي فهم خاطئ لما قيل، فأنا أقدم كامل اعتذاري واحترامي لأهالي الشرقية."