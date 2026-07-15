بدء التحضير لمسلسل «فرصة سعيدة» بطولة أحمد مالك وميشيل ميلاد

انطلقت التحضيرات الأولية لمسلسل «فرصة سعيدة»، الذي يجمع في بطولته الفنان أحمد مالك والفنان ميشيل ميلاد والنجمة اللبنانية ستيفاني عطاالله، في تجربة درامية جديدة تتكون من 10 حلقات، تمهيدًا لبدء مراحل التنفيذ والتصوير خلال الفترة المقبلة.

ويتولى إنتاج المسلسل أحمد الجنايني، فيما يتولى محمد معتز مهمة الإخراج، بينما يكتب السيناريو أحمد محيي، في تعاون جديد يهدف إلى تقديم عمل درامي مكثف يناسب طبيعة الأعمال القصيرة التي تحظى باهتمام جمهور المنصات الرقمية.

ومن المقرر أن يكشف صناع «فرصة سعيدة» خلال الفترة المقبلة عن باقي أسماء أبطال العمل، إلى جانب الإعلان عن تفاصيل القصة والشخصيات وموعد انطلاق التصوير، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقدات الخاصة بالمسلسل.

ويُعد «فرصة سعيدة» من أحدث المشروعات الدرامية الجاري التحضير لها حاليًا، وسط ترقب لمعرفة المزيد من التفاصيل حول أحداثه، خاصة مع مشاركة أحمد مالك وميشيل ميلاد وستيفاني عطاالله في البطولة.

ويراهن صناع العمل على تقديم تجربة درامية مختلفة ومكثفة على مدار 10 حلقات، على أن يتم الكشف تباعًا عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمسلسل وموعد عرضه خلال الفترة المقبلة.