تفعيل الدفاعات الجوية في أربيل وسط إجراءات احترازية

أفادت مصادر أمنية بتفعيل منظومات الدفاعات الجوية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في إطار إجراءات احترازية بالتزامن مع تطورات أمنية تشهدها المنطقة.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من السلطات العراقية أو حكومة إقليم كردستان توضح أسباب تفعيل الدفاعات الجوية أو ما إذا كان الإجراء جاء استجابة لتهديد جوي محدد.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات الأمنية والإقليمية، حيث شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية حوادث استهداف بطائرات مسيرة وصواريخ، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى الجاهزية واتخاذ تدابير احترازية لحماية المنشآت الحيوية والمناطق الحساسة.

وتتابع الجهات الأمنية والعسكرية الموقف، فيما يُنتظر صدور بيانات رسمية توضح ملابسات تفعيل الدفاعات الجوية وأي تطورات ميدانية مرتبطة بالحادث.

