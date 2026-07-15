هجوم بمسيرة أوكرانية.. روسيا تعلن مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية وسائقه

أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية ألكسندر ياكوفليف، إثر هجوم نفذته طائرة مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية، استهدف سيارة خدمية تابعة للمحطة، واصفاً الهجوم بأنه عمل إرهابي متعمد.

وقال ليخاتشيوف - للصحفيين - إن "المسيرة الأوكرانية استهدفت سيارة من طراز "تويوتا كامري" تابعة لمحطة زابوروجيه النووية عند الحدود الفاصلة بين المنطقة الصناعية للمحطة ومدينة إنيرغودار، ما أسفر عن مقتل ياكوفليف وسائق السيارة دميتري فيليبوف". وفق وكالة الأنباء (سبوتنيك).