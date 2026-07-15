خلال عظته.. البابا تواضروس يوجه رسالة روحية مستلهمة من مباريات كأس العالم

استشهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بنتائج بعض مباريات كأس العالم 2026، خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها اليوم من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، لتوضيح رسالة روحية مفادها أن البداية الجيدة وحدها لا تكفي، بل إن الأهم هو الثبات حتى النهاية.

رسالة روحية مهمة

وقال قداسته: «مش مهم بداية الإنسان تكون كويسة، المهم تكون نهايته كويسة»، مشيرًا إلى أن بعض المنتخبات قدمت بداية قوية في مبارياتها، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على تقدمها حتى النهاية، لتنتهي المباريات بخسارتها.

وأوضح البابا أن هذا المشهد تكرر في أكثر من مباراة خلال البطولة، مستشهدًا بمباراتي بلجيكا والسنغال، ومصر والأرجنتين، حيث تقدمت المنتخبات الأفريقية بهدفين دون مقابل، قبل أن تنتهي المباراتان بالخسارة بنتيجة 3-2.

وأكد قداسة البابا أن هذا المثال الرياضي يحمل رسالة روحية مهمة، وهي أن قيمة الإنسان لا تُقاس ببداياته، وإنما بقدرته على الاستمرار والثبات حتى النهاية، لأن النهاية هي التي تحسم المشوار وتُكلل الجهد بالنجاح.