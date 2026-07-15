محدش قدر يطلع لهم.. شاهد عيان يروي كواليس حريق العمرانية

كشف عادل أبو اليزيد، شاهد العيان على حريق عقار العمرانية، تفاصيل الساعات الأولى للحادث، مؤكدًا أن الدخان الكثيف منع الأهالي من الوصول للأسرة العالقة داخل الشقة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "كنت نايم، ومراتي صحتني وقالتلي: اصحى فيه حريقة، افتكرت في الأول إنها عندنا، لكن قالتلي لأ.. في البلكونة اللي قدامنا".

وأضاف: "لما بصيت لقيت الناس كلها متجمعة بتحاول تنقذهم، لكن الدخان كان مالي العمارة من الدور الرابع لحد السابع، ومحدش قدر يطلع".

وتابع: "أول عربية مطافي وصلت كانت من غير مياه، وبعد حوالي ربع ساعة جت عربية تانية، والحمد لله قدرت تمنع النار توصل للشقة اللي فوق".

واختتم قائلًا: "المنظر كان صعب جدًا، والنار كانت قوية، وكل اللي حاول يطلع وقف عند الدور الرابع.. محدش عرف يوصل للدور السابع".