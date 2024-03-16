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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تضامن سريع.. صرف إعانات فورية للأسر المتضررة من حريق العمرانية

صدى البلد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف إعانة فورية كدفعة أولى للأسر المضارة منازلهم من الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة العمرانية بالجيزة.

وتعد هذه الدفعة كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المباني المضارة من الحريق وإعادتها لوضعها الأصلي.

ووجهت القباج مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة ببدء صرف الإعانة الفورية للأسر المضارة، والاطمئنان على حصول جميع الأسر عليها، وتقديم كافة المساعدات، كما يتم التنسيق مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لحصر الخسائر وتوفير تكلفة إصلاح وتأثيث الوحدات السكنية التي تم إتلافها.

 جهود السيطرة على الحريق

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توجه ظهر اليوم، إلى موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.

رافق رئيس الوزراء، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ونيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من مسؤولي الجهات والأجهزة المعنية. وامتدت آثار الحريق لتسبب تضررا بواجهات 7 عمارات بشكل كبير وبعض الوحدات، دون خسائر في الأرواح.

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